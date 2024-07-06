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永遠的浪花兄弟！K湯感性發文告別勇士　杜蘭特：灣區的神

記者游郁香／綜合報導

在勇士天王柯瑞(Stephen Curry)連發30張照片向搭檔湯普森(Klay Thompson)致敬後，K湯今(6)日也打破沉默，感性發文道別灣區，「打從心底感謝你們讓我留下一生最美好的時光」，他說最棒的部分不是冠軍戒，而是他收穫一輩子的友誼，他與柯瑞一樣標記了「永遠的浪花兄弟」，再次讓球迷淚目。

神射湯普森結束13年勇士生涯，離開他唯一效力過的隊伍，留下4座總冠軍、5度入選全明星賽、4度進入年度最佳陣容、1屆最佳防守陣容成員及多項紀錄。灣區3巨頭宣告拆夥，4冠王朝也正式落幕，K湯新賽季將改披獨行俠戰袍，與唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)組成達拉斯3巨頭。

▲▼灣區3巨頭湯普森離隊，發文道別勇士。（圖／翻攝自IG／klaythompson）

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▲灣區3巨頭湯普森離隊，發文道別勇士。（圖／翻攝自IG／klaythompson）

勇士一哥柯瑞日前連發30張照片向湯普森致敬，獻上最真摯的祝福，「去享受打籃球並繼續做你熱愛的事吧！永遠的浪花兄弟，我的兄弟。」K湯今日也在個人IG感性發文道別灣區，他選了8張照片，從自己2011年首輪第11順位中選開始，到與柯瑞、格林攜手奪冠。

當中還有他與已逝的「Logo爺」衛斯特(Jerry West)、前「宇宙勇」隊友杜蘭特(Kevin Durant)的合照，以及他「開船」去上班的影片。

▲▼灣區3巨頭湯普森離隊，發文道別勇士。（圖／翻攝自IG／klaythompson）

▲湯普森發文道別勇士。（圖／翻攝自IG／klaythompson）

「噢，灣區，沒有足夠的詞語和圖像能表達我對你們的真實感受。從我的內心深處，非常感謝你們讓我留下一生最美好的時光。」湯普森寫道，「從第一天起，我能夠穿上那件勇士球衣就無比榮幸。我真的只想盡力成為最好的自己，盡可能為這個地區帶來更多冠軍。」

湯普森說，最棒的部分不是冠軍戒，而是他收穫了一生的友誼，「我和我的家人要感謝所有不辭辛勞讓勇士成為世界一流隊伍的人們。」他要大家不要為結束而傷心，而要為曾經發生感到快樂，「直到我們再次相見，船長登出！#永遠的4冠 #永遠的浪花兄弟 #永遠的奧克蘭」

昔日宇宙勇成員、2屆FMVP杜蘭特出現在湯普森貼文下方力挺，「一位灣區的神。一個章節結束，另一個開始。繼續做你自己，冠軍。」

關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森浪花兄弟格林杜蘭特

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