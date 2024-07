永遠的浪花兄弟！K湯感性發文告別勇士　杜蘭特：灣區的神

記者游郁香/綜合報導

在勇士天王柯瑞(Stephen Curry)連發30張照片向搭檔湯普森(Klay Thompson)致敬後,K湯今(6)日也打破沉默,感性發文道別灣區,「打從心底感謝你們讓我留下一生最美好的時光」,他說最棒的部分不是冠軍戒,而是他收穫一輩子的友誼,他與柯瑞一樣標記了「永遠的浪花兄弟」,再次讓球迷淚目。

神射湯普森結束13年勇士生涯,離開他唯一效力過的隊伍,留下4座總冠軍、5度入選全明星賽、4度進入年度最佳陣容、1屆最佳防守陣容成員及多項紀錄。灣區3巨頭宣告拆夥,4冠王朝也正式落幕,K湯新賽季將改披獨行俠戰袍,與唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)組成達拉斯3巨頭。

▲灣區3巨頭湯普森離隊,發文道別勇士。(圖/翻攝自IG/klaythompson)

勇士一哥柯瑞日前連發30張照片向湯普森致敬,獻上最真摯的祝福,「去享受打籃球並繼續做你熱愛的事吧!永遠的浪花兄弟,我的兄弟。」K湯今日也在個人IG感性發文道別灣區,他選了8張照片,從自己2011年首輪第11順位中選開始,到與柯瑞、格林攜手奪冠。

當中還有他與已逝的「Logo爺」衛斯特(Jerry West)、前「宇宙勇」隊友杜蘭特(Kevin Durant)的合照,以及他「開船」去上班的影片。

▲湯普森發文道別勇士。(圖/翻攝自IG/klaythompson)

「噢,灣區,沒有足夠的詞語和圖像能表達我對你們的真實感受。從我的內心深處,非常感謝你們讓我留下一生最美好的時光。」湯普森寫道,「從第一天起,我能夠穿上那件勇士球衣就無比榮幸。我真的只想盡力成為最好的自己,盡可能為這個地區帶來更多冠軍。」

Klay’s message to The Bay after 13 years pic.twitter.com/Yqpgxm6EAC