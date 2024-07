道奇奪冠機率20.8％聯盟榜首！　大谷1神級數據高居第3

▲道奇大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年大聯盟賽程已經進行一半,《ESPN》權威記者杜利托(Bradford Doolittle)特別撰文分析30支球隊上半賽季表現最佳的球員、晉級季後賽與最終奪冠機率,其中洛杉磯道奇隊最佳球員無疑是大谷翔平。道奇本季預估奪冠機率20.8%也高居全聯盟第一,費城人、洋基則排名第二、第三緊隨其後。

休賽季道奇在自由市場大撒幣,成功招攬大谷翔平+山本由申,隨後也透過2換2交易成功盤來前光芒王牌葛拉斯諾(Tyler Glasnow),本來陣容就豪華的道奇再提升一個檔次後儼然已變成「宇宙戰艦」,ESPN預測道奇今年有望奪下99.1勝,晉級季後賽機率為99.8,世界大賽奪冠機率20.8%高居全大聯盟第1,被認為是本賽季世界大賽冠軍的最大熱門。

值得一提的是,《ESPN》綜合WAR值外加其他數據做出AXE評分以便評比各球員,大谷翔平獲得高於聯盟平均(100)的145分,高居聯盟第3,僅次於155分的金鶯韓德森(Gunnar Henderson)和157分的洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)。

截至目前,大谷翔平本季出賽83場,繳出3成20打擊率、27轟、64分打點外加1.048的OPS,其中打擊率跟全壘打數是國聯榜首,打點則是國聯第三,日前還獲選國家聯盟明星賽DH先發。

Aaron Judge: .409 AVG, 1.378 OPS, 11 HR, 37 RBI

Bryce Harper: .374 AVG, 1.166 OPS, 17 XBH, 16 RBI



Your AL and NL Players of the Month for June presented by @Chevrolet! pic.twitter.com/4DQnsS1BPS