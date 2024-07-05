道奇奪冠機率20.8％聯盟榜首！　大谷1神級數據高居第3

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年大聯盟賽程已經進行一半，《ESPN》權威記者杜利托（Bradford Doolittle）特別撰文分析30支球隊上半賽季表現最佳的球員、晉級季後賽與最終奪冠機率，其中洛杉磯道奇隊最佳球員無疑是大谷翔平。道奇本季預估奪冠機率20.8％也高居全聯盟第一，費城人、洋基則排名第二、第三緊隨其後。

休賽季道奇在自由市場大撒幣，成功招攬大谷翔平＋山本由申，隨後也透過2換2交易成功盤來前光芒王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow），本來陣容就豪華的道奇再提升一個檔次後儼然已變成「宇宙戰艦」，ESPN預測道奇今年有望奪下99.1勝，晉級季後賽機率為99.8，世界大賽奪冠機率20.8％高居全大聯盟第1，被認為是本賽季世界大賽冠軍的最大熱門。

值得一提的是，《ESPN》綜合WAR值外加其他數據做出AXE評分以便評比各球員，大谷翔平獲得高於聯盟平均（100）的145分，高居聯盟第3，僅次於155分的金鶯韓德森（Gunnar Henderson）和157分的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。

截至目前，大谷翔平本季出賽83場，繳出3成20打擊率、27轟、64分打點外加1.048的OPS，其中打擊率跟全壘打數是國聯榜首，打點則是國聯第三，日前還獲選國家聯盟明星賽DH先發。

Aaron Judge: .409 AVG, 1.378 OPS, 11 HR, 37 RBI

Bryce Harper: .374 AVG, 1.166 OPS, 17 XBH, 16 RBI



Your AL and NL Players of the Month for June presented by @Chevrolet! pic.twitter.com/4DQnsS1BPS — MLB (@MLB) July 3, 2024

至於預估奪冠機率排名第二的為聯盟龍頭費城費城人（18.0%），ESPN預測費城人今年有望奪下100.7勝，晉級季後賽的機率為99.9％，目前陣中最佳球員為131AXE的哈波（Bryce Harper）。預估奪冠機率排名第三的則是紐約洋基（14.3％），晉級季後賽的機率為99.5％，目前陣中最佳球員為157AXE的賈吉。