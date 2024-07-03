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龜山國小、新明國中同日LLB亞太奪冠 前進美國世界大賽

▲龜山國小打敗強敵韓國將於8月中前進威廉波特世界賽 。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲龜山國小打敗強敵韓國將於8月中前進威廉波特世界賽 。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

體育中心／綜合報導

今天(3日）在韓國華城舉行的世界少棒聯盟(LLB) 少棒組(Little League) 及次青少棒組(Junior League)的賽事，台灣代表桃園市龜山國小及新明國中雙雙闖進最後冠軍決戰，兩支代表隊分別最終以3比0及10比0的比數分別擊敗韓國及日本的強勁對手，順利獲得前進世界賽的資格。

龜山國小及新明國中都是去年亞太暨中東區的代表隊，今年雙雙目標鎖定衛冕冠軍，青少棒冠軍戰先於台北時間9時開打對上日本隊，開賽第一局下半新明國中就以安打串聯，打線打了一輪共14個棒次，攻下八分奠定大局。

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二局下追加兩分，並靠著兩任投手胡冠威、趙晟皓兩任投手封鎖，以10比0領先日本隊至終場，在五局提前結束，整場比賽新明國中只花費一小時三十分就結束賽事順利衛冕。

緊接著10時開始的少棒冠軍戰由龜山國小對上地主國韓國代表隊，去年冠軍戰龜山國小雖然不敵韓國隊，但由於對手不符合LLB的組隊原則被取消資格，由龜山遞補晉級世界賽並最終奪下季軍及最佳團隊精神獎。

今年再次返回韓國團隊目標就是鎖定冠軍，開打後前兩局雙方都有得分機會，但都沒有掌握，二局結束0比0，進入第三局，龜山攻佔滿壘，靠著邱治愷一支高飛犧牲打先馳得點，隨後彭乙晏補上二分打點二壘安打，幫助球隊取得三分領先，先發投手賴承希前五局無失分，而六局換上邱治愷成功關門，兩人沒有讓對手打出安打，完美封鎖韓國隊打擊，幫助球隊拿下冠軍，順利取得亞太暨中東區代表資格。

今年LLB次青少棒組(Junior League)世界賽將於美國時間8月4日至8月11日於密西根州的泰勒(Taylor, Mich)，而少棒組(Little League)緊接著於8月14日至8月25日於賓州的威廉波特(Williamsport, Pa) 舉行。

台灣世界少棒聯盟也很開心的宣布，今年代表隊比賽的場次，有洽談到授權，台灣的觀眾將有機會透過電視或是網路收看到實況轉播。

▲新明國中連續兩年取得亞太暨中東區代表權，前進世界賽 。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲新明國中連續兩年取得亞太暨中東區代表權，前進世界賽 。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

關鍵字： 棒球

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