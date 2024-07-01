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再次刷新自己最速世界紀錄　麥勞克林400公尺神級成績前進巴黎

▲麥勞克林（Sydney McLaughlin-Levrone）。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥勞克林（Sydney McLaughlin-Levrone）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

美國24歲跨欄、短跑名將麥勞克林（Sydney McLaughlin-Levrone）在今天（1日）美國奧運代表隊選拔賽的女子400公尺跨欄項目中，以破紀錄的50.65秒成績將冠軍收入囊中，不僅確定前進巴黎奧運，同時也是自己三年多以來第五次刷新了自己的400公尺世界紀錄。

「我確實有點驚訝，但我始終保持心懷感激，我知道我的成績在50秒5左右，我只是在調整自己的步伐和模式。」麥勞克林賽後說道，在此之前麥勞克林曾在2021年6月以50秒68的成績刷新紀錄。

隨後麥勞克林強調，自己還有需要改進之處，也提及自己的夢想是將秒數壓到50秒以下，「想著如何超越歷史，真的很令人興奮，這一直是我在關注的事情，」她稱這次的世界紀錄，是她前進巴黎奧運前的一記強心針，「我喜歡專注於一件事，並盡我所能做到最好，讓我們看看之後的發展如何吧」。

「她剛剛打破了世界紀錄，但我們似乎不再感到震驚了，」2016年里約奧運冠軍、最後一位在400公尺跨欄比賽中擊敗麥勞克林的穆罕默德（Dalilah Muhammad）也給予後輩極大肯定，「她是一位了不起的天才，一代人的天才」。

綜觀麥勞克林的職業生涯，她在18歲之前就已經被公認是跨欄統治者，16 歲時，麥勞克林就獲得了她的第一個年度最佳高中運動員獎頭銜，寫下了最年輕的高中記錄，並首次入選美國奧運代表隊。

關鍵字： 巴黎奧運400公尺跨欄麥勞克林2024奧運2024奧運田徑

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