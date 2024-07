再次刷新自己最速世界紀錄　麥勞克林400公尺神級成績前進巴黎

▲麥勞克林(Sydney McLaughlin-Levrone)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

美國24歲跨欄、短跑名將麥勞克林(Sydney McLaughlin-Levrone)在今天(1日)美國奧運代表隊選拔賽的女子400公尺跨欄項目中,以破紀錄的50.65秒成績將冠軍收入囊中,不僅確定前進巴黎奧運,同時也是自己三年多以來第五次刷新了自己的400公尺世界紀錄。

「我確實有點驚訝,但我始終保持心懷感激,我知道我的成績在50秒5左右,我只是在調整自己的步伐和模式。」麥勞克林賽後說道,在此之前麥勞克林曾在2021年6月以50秒68的成績刷新紀錄。

隨後麥勞克林強調,自己還有需要改進之處,也提及自己的夢想是將秒數壓到50秒以下,「想著如何超越歷史,真的很令人興奮,這一直是我在關注的事情,」她稱這次的世界紀錄,是她前進巴黎奧運前的一記強心針,「我喜歡專注於一件事,並盡我所能做到最好,讓我們看看之後的發展如何吧」。

This season alone, Sydney McLaughlin-Levrone ???????? has run:



200m - 22.07s

400m - 48.75s (WL)

100mH - 12.71s

400mH - 50.65 WR



Never forget how great she is!!pic.twitter.com/YFFmOSc0Ea