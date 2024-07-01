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打破貝比魯斯紀錄！賈吉炸裂本季第31轟　暫居雙冠王

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基1日（台灣時間）與藍鳥交手，「法官」賈吉（Aaron Judge）展現長打本色，轟出本季第31發全壘打，率隊以8比1大勝，他7月前就累計31轟，打破貝比魯斯（Babe Ruth）洋基隊史紀錄。

索托（Juan Soto）傷癒歸隊，第一打席率先安打，隨後賈吉毫不保留，對藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）94.5英里速球，轟出中外野兩分砲，為洋基打出氣勢，這發全壘打的擊球初速為109.8英里，飛行距離423英尺。

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「我聽到他（索托）在場上擊球的聲音好大，我覺得這是一個好兆頭。」賈吉說，「很高興他能回到場上做他所擅長的事。」

賈吉在2022年以62轟的成績，打破了美聯全壘打紀錄。當年他在7月之前只有29轟，而今年他已經領先2轟。賈吉也有機會角逐美聯6月MVP，他在6月打擊率.409，轟出11發全壘打、貢獻37分打點。

目前賈吉的31轟和82分打點都是全大聯盟第一，打擊率則為.316，僅次於天使倫吉佛（Luis Rengifo），大聯盟官網回顧，上一位洋基三冠王得追溯至1956年的傳奇名將曼托（Mickey Mantle），賈吉本季有望挑戰這項殊榮。對此，賈吉表示，「能做到這點的話很酷，但這不是重點，跟休息室裡的很多人一樣，我們不是為了這些（紀錄）打球，是為了贏球，如果能得到的話是附加的，太好了，但我們都先專注於贏球。」

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