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貝林漢姆、凱恩聯手　英格蘭史詩大逆轉闖歐國盃8強

▲貝林漢姆（Jude Bellingham）與隊長凱恩（Harry Kane）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝林漢姆（Jude Bellingham）與隊長凱恩（Harry Kane）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

上屆歐國盃亞軍英格蘭，今天（1日）凌晨在16強淘汰賽對上斯洛伐克，整場比賽落後超過90分鐘的英格蘭，在傷停補時第95分鐘靠著貝林漢姆（Jude Bellingham）奇蹟似的的倒掛金鉤進球力挽狂瀾追平比分，延長賽隊長凱恩（Harry Kane）再用頭鎚補上超前分，終場英格蘭就以2比1淘汰斯洛伐克，闖進8強。

英格蘭上半場雖然掌握超過7成的控球權，卻始終無法組織出有效的進攻配合，還因此吞下3張黃牌，斯洛伐克則在第25分鐘發動攻勢，靠著施蘭茨（Ivan Schranz）接獲隊友妙傳直接起腳射門得分，幫助球隊1比0首開紀錄，球隊更是在高壓防守下，上半場成功限制英格蘭，斯洛伐克帶著1球領先進入中場休息。

比賽進行到下半場，手握1分領先的斯洛伐克持續採取嚴防戰略，英格蘭則是在曼城主將福登（Phil Foden）進球被判越位後多次創造角球和自由球的機會，不過始終缺乏臨門一腳，斯洛伐克用大量跑動建構的防線讓英格蘭瘋狂吃鱉，導致比賽尾聲英格蘭也一次射正機會都沒有。

90分鐘結束，6分鐘的傷停補時走到第5分鐘之際，英格蘭靠著皇馬王牌貝林漢姆在12碼處接到隊友萊斯（Declan Rice）妙傳後，使用倒掛金鉤的方式將球奇蹟般的轟進球門，幫助球隊1比1扳平戰局，成功續命逼近延長賽。

延長賽第91分鐘，之前一直沒能把握進球機會的英格蘭隊長凱恩，在禁區利用頭槌攻勢打進英格蘭的第2分，成功幫助球隊上演三分鐘內從落後、追平再到反超的神奇劇情，而斯洛伐克方面由於在比賽後段採取嚴防策略，早早將施蘭茨等進攻主力撤下，導致在比賽最後進攻機會乏善可陳，無力回天後終場英格蘭就以2比1完成史詩級別的逆轉勝，闖進8強。

「此前我認為距離我們在歐洲盃出局僅剩20秒或30秒，」踢進續命追平球的貝林漢姆賽後說道，「很難否認這是至今為止我職業生涯中最重要、最偉大的時刻之一」。「一種精神和一種團結正在形成，」英格蘭主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）補充道。

關鍵字： 英格蘭斯洛伐克貝林漢姆凱恩

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