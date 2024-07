貝林漢姆、凱恩聯手　英格蘭史詩大逆轉闖歐國盃8強

▲貝林漢姆(Jude Bellingham)與隊長凱恩(Harry Kane)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

上屆歐國盃亞軍英格蘭,今天(1日)凌晨在16強淘汰賽對上斯洛伐克,整場比賽落後超過90分鐘的英格蘭,在傷停補時第95分鐘靠著貝林漢姆(Jude Bellingham)奇蹟似的的倒掛金鉤進球力挽狂瀾追平比分,延長賽隊長凱恩(Harry Kane)再用頭鎚補上超前分,終場英格蘭就以2比1淘汰斯洛伐克,闖進8強。

英格蘭上半場雖然掌握超過7成的控球權,卻始終無法組織出有效的進攻配合,還因此吞下3張黃牌,斯洛伐克則在第25分鐘發動攻勢,靠著施蘭茨(Ivan Schranz)接獲隊友妙傳直接起腳射門得分,幫助球隊1比0首開紀錄,球隊更是在高壓防守下,上半場成功限制英格蘭,斯洛伐克帶著1球領先進入中場休息。

比賽進行到下半場,手握1分領先的斯洛伐克持續採取嚴防戰略,英格蘭則是在曼城主將福登(Phil Foden)進球被判越位後多次創造角球和自由球的機會,不過始終缺乏臨門一腳,斯洛伐克用大量跑動建構的防線讓英格蘭瘋狂吃鱉,導致比賽尾聲英格蘭也一次射正機會都沒有。

90分鐘結束,6分鐘的傷停補時走到第5分鐘之際,英格蘭靠著皇馬王牌貝林漢姆在12碼處接到隊友萊斯(Declan Rice)妙傳後,使用倒掛金鉤的方式將球奇蹟般的轟進球門,幫助球隊1比1扳平戰局,成功續命逼近延長賽。

延長賽第91分鐘,之前一直沒能把握進球機會的英格蘭隊長凱恩,在禁區利用頭槌攻勢打進英格蘭的第2分,成功幫助球隊上演三分鐘內從落後、追平再到反超的神奇劇情,而斯洛伐克方面由於在比賽後段採取嚴防策略,早早將施蘭茨等進攻主力撤下,導致在比賽最後進攻機會乏善可陳,無力回天後終場英格蘭就以2比1完成史詩級別的逆轉勝,闖進8強。

