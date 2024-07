暫居勝投王、防禦率王　盧戈6局10K率皇家擊敗守護者

▲皇家先發盧戈(Seth Lugo)主投6局無失分、10K。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

皇家今(1日)與守護者進行系列賽第4戰,先發投手盧戈(Seth Lugo)主投6局無失分,送出10次三振,並拿下本季第11勝,成為大聯盟勝投王,防禦率2.17也是聯盟第1,幫助皇家以6比2擊敗暫居美聯中區第1的守護者。

盧戈今天被擊出4支安打,守護者在他的壓制下只有1次上到二壘,就是2局上奈勒(Bo Naylor)的二壘安打攻佔得點圈。

