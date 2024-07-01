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暫居勝投王、防禦率王　盧戈6局10K率皇家擊敗守護者

▲皇家先發盧戈（Seth Lugo）主投6局無失分、10K。（圖／達志影像／美聯社）

▲皇家先發盧戈（Seth Lugo）主投6局無失分、10K。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

皇家今（1日）與守護者進行系列賽第4戰，先發投手盧戈（Seth Lugo）主投6局無失分，送出10次三振，並拿下本季第11勝，成為大聯盟勝投王，防禦率2.17也是聯盟第1，幫助皇家以6比2擊敗暫居美聯中區第1的守護者。

盧戈今天被擊出4支安打，守護者在他的壓制下只有1次上到二壘，就是2局上奈勒（Bo Naylor）的二壘安打攻佔得點圈。

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皇家打線則在前5局攻下4分，7局下培瑞茲（Salvador Perez）更是敲出2分全壘打，幫助皇家將比分擴大至6比0；8局上守護者靠著拉米瑞茲（José Ramírez）二壘安打破蛋，奈勒（Josh Naylor）適時安打再追回1分，可惜之後未能繼續展開攻勢，終場皇家以4分之差獲勝。

盧戈暫居聯盟勝投王、防禦率王，幫助皇家在這個系列賽拿下3勝1敗，談到在全場27691名觀眾面前比賽的感想，「在這麼多觀眾面前，大家整場比賽都很投入、很熱情。在昨天艱難的比賽之後，我們真的很想贏得這個系列賽，今天我們做到了。」

由於盧戈精彩的表現，讓皇家球員和工作人員支持他被選入明星賽，惠特（Bobby Witt Jr.）表示，「是的，我認為他應該上場。我認為沒有任何疑問，他在場上表現非常出色，完全主宰了比賽，場上場下都付出很多努力。我一直叫他外科醫生，因為他像在對打者動手術一樣精確。」

除了勝投跟防禦率暫居聯盟第1之外，盧戈已經主投116局，優質先發14場也領先全聯盟。並且已連3場三振數超過8次，目前以105次三振排在美聯第7名，優異的成績也迎來守護者總教練沃格特（Stephen Vogt）盛讚，「他是美聯最好的投手之一，甚至是今年最好的投手之一。他今天狀態良好，可以隨時隨地投到任何位置，並且每次都成功。」

皇家去年追平隊史單季最慘106敗，本季卻大反彈，目前以47勝39敗暫居美聯中區第3，目前也是外卡第3，對此盧戈表示，「我們是一支好球隊，但我們也知道其他球隊是一支好球隊。我認為對於一些年輕球員來說，證明我們和最好的球隊一樣好，對未來很有幫助。」

關鍵字： MLB棒球皇家

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