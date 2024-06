備戰溫網前夕　喬科維奇：膝蓋恢復情況非常良好

▲去年溫網收穫亞軍的喬科維奇(Novak Djokovic)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

坐擁24座大滿貫男單冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)日前在法網八強賽前因傷退賽後,動了半月板的手術。明天(1日)溫網開打前夕,喬科維奇在賽前記者會更新了有關膝蓋手術後恢復情況,並直言目前膝蓋狀況非常良好。

Novak Djokovic is poised to mount a one-man battle to preserve the legacy of Wimbledon's golden generation in the face of an increasingly successful new wave spearheaded by Carlos Alcaraz and Jannik Sinner.#FastbreakNewshttps://t.co/P7fpjGWqD9