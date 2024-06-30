備戰溫網前夕　喬科維奇：膝蓋恢復情況非常良好

▲去年溫網收穫亞軍的喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

坐擁24座大滿貫男單冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）日前在法網八強賽前因傷退賽後，動了半月板的手術。明天（1日）溫網開打前夕，喬科維奇在賽前記者會更新了有關膝蓋手術後恢復情況，並直言目前膝蓋狀況非常良好。

Novak Djokovic is poised to mount a one-man battle to preserve the legacy of Wimbledon's golden generation in the face of an increasingly successful new wave spearheaded by Carlos Alcaraz and Jannik Sinner.#FastbreakNewshttps://t.co/P7fpjGWqD9 [廣告]請繼續往下閱讀... June 30, 2024

「我在星期天剛到這裡，這是為期一個星期的訓練，我度過了一個非常好的訓練週，尤其是過去三天，我進行了非常密集的網球練習，我打了積分賽，和辛納（Jannik Sinner）、蒂亞弗（Frances Tiafoe）、梅迪維夫（Daniil Medvedev）以及魯蘇沃里（Emil Ruusuvuori）進行了兩場訓練，今天還和魯內（Holger Rune）進行了對打」，喬科維奇說道。

喬帥將在溫網首輪迎戰資格戰三連勝的捷克好手科普里瓦（Vít Kopřiva）。「這段時間我歷經了高強度的訓練，有很多在場上測試膝蓋極限的情況、變向等等，然而我的膝蓋對這一切的反應都非常好，這是我參加溫布頓比賽的一個好兆頭，因此我決定參加本屆溫網」。

喬科維奇指出，他在開賽前還有時間，同時他對膝蓋的健康和整體身體狀況感到有信心，「顯然，一旦比賽開始，我會有更多的感覺和更多的反饋，看看膝蓋如何應對五盤大滿貫比賽，到目前為止，所有的情況都非常積極」。

"¿Por qué aceleré la vuelta? Tengo 37 años, tal vez quieres arriesgarte menos y prepararte para los Juegos Olímpicos. No quiero perderme un Grand Slam mientras pueda jugar, mientras esté activo. No es miedo a perderme algo, simplemente un deseo increíble por jugar, por competir.… pic.twitter.com/QTFEMjumL2 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 30, 2024

記者會最後喬科維奇被問到為什麼在他已經取得這麼多成就的情況下，仍然那麼急著回到賽場，對此喬科維奇解釋道，「這是對比賽的強烈渴望，特別是因為這是溫布頓，這是我小時候一直夢想的比賽，我一直夢想著參加溫布頓，我只要想到我如果錯過溫布頓這感受會相當差，我不想面對這樣的感受」。

隨後喬科維奇還明確表示，他來到溫布頓不只是為了證明他能參加「一兩場」比賽，「我真的想爭奪冠軍，所以過去三天內，身體給了我足夠的樂觀和好兆頭，讓我相信我能在接下來的幾週內以最高水平參加比賽，希望如此」。