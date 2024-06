索托逆轉三分砲帶動　洋基掃18安灌16分轟垮藍鳥奪勝

▲索托(Juan Soto)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(29日)客場進行與多倫多藍鳥四連戰的第二場比賽,條紋軍團今天一掃近期低潮,靠著索托(Juan Soto)6局上半逆轉三分砲的帶動下,在比賽最後4局狂得15分,終場就以16比5痛宰藍鳥,收下勝利的同時也成功中止4連敗,在系列戰中扳回一勝。

The Juan and only. @JuanSoto25_ pic.twitter.com/2SukkbkDMl