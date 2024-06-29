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索托逆轉三分砲帶動　洋基掃18安灌16分轟垮藍鳥奪勝

▲索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（29日）客場進行與多倫多藍鳥四連戰的第二場比賽，條紋軍團今天一掃近期低潮，靠著索托（Juan Soto）6局上半逆轉三分砲的帶動下，在比賽最後4局狂得15分，終場就以16比5痛宰藍鳥，收下勝利的同時也成功中止4連敗，在系列戰中扳回一勝。

1局下半藍鳥就靠著「春天哥」史普林格（George Springer）的適時安打先馳得點取得1比0領先，4上洋基戴維斯（J.D. Davis）打出帶有打點的內野滾地球追平比數，但主場藍鳥在5局下半打出單局2安、1次四壞保送與2次觸身球再添2分，取得3比1領先。

6上洋基展開大反攻，無人出局1、2壘有人，索托在0好3壞時咬中一顆紅中95英里的速球，一棒扛出右外野形成逆轉比數的三分砲，將比分改寫至4比3，而這支全壘打也正式敲響洋基打擊火力，該局再靠著戴維斯的二壘安打外加托瑞斯（Gleyber Torres）兩分砲，洋基一共灌進6分，以7比3超前。

藍鳥在6、7兩局靠著凱納法雷法（Isiah Kiner-Falefa）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）的全壘打追近至2分差，無奈洋基8上攻勢再起，維杜戈（Alex Verdugo）與拉梅修（DJ LeMahieu）背靠背各貢獻一支二壘安打，再進帳2分，9上「法官」賈吉（Aaron Judge）也在滿壘時敲安帶動打線，洋基單局又狂灌7分，就此奠定勝基。

關鍵字： MLB紐約洋基多倫多藍鳥

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