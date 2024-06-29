道奇主帥稱應該加薪！救了大谷的球僮：只是做我的工作

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平前天（27日）差點在休息區被界外球擊中，當時球僮赫雷拉（Javier Herrera）一記「徒手接球」拯救大谷，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪時也表示，「我們應該給他加薪。」

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事發在第3局，大谷在休息區準備上場打擊，而場上打者赫南德茲（Enrique Hernández）打出一顆強勁界外球飛向自家休息區，大谷連忙進行閃避，而身穿94號球衣的球僮赫雷拉竟然相當冷靜，徒手將球接住。

赫雷拉也在今天接受外媒採訪，聊到徒手接球的事情，他表示，「我只是做了自己的工作，我清楚的看到球了，雖然球飛得很快又晃，至於痛不痛，我已經不記得了。當晚，朋友們傳影片給我，我大概看了100次，感到非常高興，翔平還對我說了『謝謝』。」總教練羅伯斯也笑著對此表示：「赫雷拉反應非常快，救了在附近的翔平。感謝他，我們應該給他加薪。」

大谷同時在自己的社群平台上發布了赫雷拉接受採訪的影片，並寫下「MY HERO!!」，以表達對他的感謝之情。