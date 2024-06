道奇主帥稱應該加薪！救了大谷的球僮：只是做我的工作

▲道奇隊大谷翔平 。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平前天(27日)差點在休息區被界外球擊中,當時球僮赫雷拉(Javier Herrera)一記「徒手接球」拯救大谷,道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)今天受訪時也表示,「我們應該給他加薪。」

事發在第3局,大谷在休息區準備上場打擊,而場上打者赫南德茲(Enrique Hernández)打出一顆強勁界外球飛向自家休息區,大谷連忙進行閃避,而身穿94號球衣的球僮赫雷拉竟然相當冷靜,徒手將球接住。

赫雷拉也在今天接受外媒採訪,聊到徒手接球的事情,他表示,「我只是做了自己的工作,我清楚的看到球了,雖然球飛得很快又晃,至於痛不痛,我已經不記得了。當晚,朋友們傳影片給我,我大概看了100次,感到非常高興,翔平還對我說了『謝謝』。」總教練羅伯斯也笑著對此表示:「赫雷拉反應非常快,救了在附近的翔平。感謝他,我們應該給他加薪。」

大谷同時在自己的社群平台上發布了赫雷拉接受採訪的影片,並寫下「MY HERO!!」,以表達對他的感謝之情。

Shohei Ohtani made sure to give a shoutout to Javier Herrera. https://t.co/yB9N1y4Yaq pic.twitter.com/xRBeFNRfV1