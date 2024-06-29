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詹皇睡了新隊友媽媽？愛妻轉發地獄哏狂笑　1天破700萬人查看

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)與大兒子布朗尼(Bronny James)成為隊友，寫下NBA歷史新頁，一位記者史蒂文(Steven Cheah)在X上發「地獄哏」，稱「有人發現詹皇睡了新隊友的媽媽」，這則貼文1天內吸引破700萬人查看，連詹皇愛妻莎凡娜(Savannah James)都轉發到IG，以摀嘴笑和笑哭的表情符號回應。

湖人今年選秀會以第2輪第55順位選走自家頭牌詹姆斯的大兒子布朗尼，替詹皇完成與兒子聯手的終極夢想。詹皇愛妻莎凡娜在布朗尼中選的瞬間感動拭淚，並在個人社群媒體上貼出父子倆17年前的合照，眾人讚嘆17年過去了，詹皇依舊維持全明星數據，新賽季就能與布朗尼攜手征戰NBA。

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▲▼NBA天王詹姆斯與愛妻莎凡娜。（圖／翻攝自IG／mrs_savannahrj）

▲NBA天王詹姆斯與愛妻莎凡娜。（圖／翻攝自IG／mrs_savannahrj）

不過也有不少球迷貼出與「父子籃球」有關的地獄哏，《Barstool Sports》記者史蒂文就在X上寫道，「有人發現詹姆斯睡了新隊友的媽媽。」1天內吸引破700萬人查看此貼文，有球迷打趣回應，「希望莎凡娜(詹皇妻子)永遠不要看到這則貼文。」

但莎凡娜很快就在個人IG轉發這個「地獄哏」，附上摀嘴笑和笑哭的表情符號，顯然不介意這個玩笑。

發文者史蒂文對自己的貼文爆紅感到有些意外，讓他感到更驚奇的是，X把他的「地獄哏」當真，將它選為熱門話題，甚至編造詹姆斯否認傳聞的消息，令人哭笑不得。

▲▼NBA天王詹姆斯實現與兒子布朗尼同隊的終極夢想 。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

▲NBA天王詹姆斯實現與兒子布朗尼同隊的終極夢想 。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇布朗尼

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