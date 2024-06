詹皇睡了新隊友媽媽？愛妻轉發地獄哏狂笑　1天破700萬人查看

記者游郁香/綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)與大兒子布朗尼(Bronny James)成為隊友,寫下NBA歷史新頁,一位記者史蒂文(Steven Cheah)在X上發「地獄哏」,稱「有人發現詹皇睡了新隊友的媽媽」,這則貼文1天內吸引破700萬人查看,連詹皇愛妻莎凡娜(Savannah James)都轉發到IG,以摀嘴笑和笑哭的表情符號回應。

It has been discovered that LeBron James is sleeping with his newest teammate’s mom