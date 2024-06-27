每場都當成最後一戰來拚！「雷母」談射箭隊換血是好現象

▲戴宇軒(左起)、林子翔、湯智鈞、雷千瑩、邱意晴、李彩綺出席中華射箭代表隊記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／台北報導

國際知名運動品牌日前宣布，將成為中華男、女射箭代表隊的贊助廠商，今(27)日特別召開記者會，集合了中華男、女反曲弓射箭隊的好手湯智鈞、戴宇軒、林子翔以及雷千瑩、邱意晴、李彩綺，暢談奧運前的備戰狀況，而今年34歲的雷千瑩，巴黎奧運會不會是她生涯「最後一舞」，她並未說死，強調會把每場比賽都當作最後一場來拚。

本屆巴黎奧運將會是「雷母」雷千瑩生涯第四次站上五環舞台，唯一一面獎牌是2016年里約奧運的女團銅牌，從18歲征戰到今年34歲，身邊的隊友換了好幾任，今年奧運女團成員李彩綺、邱意晴年紀都跟她差距超過一輪，但雷千瑩強調，這對台灣的射箭環境來說是好現象。

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▲雷千瑩出席中華射箭代表隊記者會。（圖／記者李毓康攝）

「我覺得換血這部分，在射箭的領域是一個很好的現象，代表我們的成績是有不斷推動、持續進步，而不是一直持平或是往下掉的狀況，有新血進來，可以刺激我們前面的『長輩』，給我動力跟助力，讓我知道可以繼續往前衝。」雷千瑩強調，她也說自己同樣能分享經驗、觀念給學弟妹們，互相切磋。

▲湯智鈞出席中華射箭代表隊記者會。（圖／記者李毓康攝）

雖然跟學弟妹年紀上有差距，但是雷千瑩認為跟她們的射箭觀念並沒有太大差別，雷千瑩強調，射箭運動就是一個專注當下的過程，沒有特別不一樣的改變，唯一有差的是每個人的個性，所以每個人射箭的方式會有些許不同，也是她們能互相學習、互相改變的地方。

東京奧運男團銀牌得主，將在巴黎奧運迎來生涯第二次奧運的「湯包」湯智鈞，談到今年的奧運，把強調依然跟隊友互相支持、互相幫助、互相鼓勵，來達成最終目標，他們不會只滿足於站上奧運舞台，而是會力拚站上頒獎台的機會！