從高中一路全勤！布里吉斯進NBA連打474場　重聚3名NCAA冠軍隊友

記者游郁香/綜合報導

尼克今(26)日傳出用5枚首輪籤加上35歲前鋒波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic),換回NBA新一代「鐵人」布里吉斯(Mikal Bridges),這位27歲前鋒從高中以來就沒缺席過比賽,NBA 6年生涯連續打了474場比賽,他將在大蘋果與另外3名NCAA冠軍隊友重聚,組成「維拉諾瓦大學連線」。

布里吉斯是2018年選秀會首輪第10順位新秀,當時他被七六人相中,再被交易到太陽,生涯前4.5季都待在鳳凰城,每年表現持續進步,菜鳥季場均8.3分、2.1助攻和3.2籃板,到2022-23賽季離隊前,場均得分已提升到17.2分、4.3籃板和3.6助攻。

布里吉斯是太陽2021年打進總冠軍賽的成員之一,不過太陽2023年季中為網羅2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant),忍痛將布里吉斯當成交易籌碼之一,當時的主帥威廉斯(Monty Williams)曾坦言很心痛。布里吉斯2023年下半季改披籃網戰袍,出賽27場,場均26.1分創下生涯新高。

▲NBA新一代鐵人布里吉斯與昔日大學冠軍隊友布朗森在尼克重聚。(圖/達志影像/美聯社)

值得一提的是,「大橋」布里吉斯自2018年進入NBA以來,生涯6季還沒缺席過任何一場比賽,在籃球最高殿堂連打了474場;更驚人的是,他從高中開始就「全勤」出賽至今。

有球迷打趣表示,「完全可以理解(尼克主帥)席波杜(Tom Thibodeau)想要測試他的人類極限。」席波杜今年季後賽曾被質疑「狂操」主力,害幾名核心球員都掛傷號,最後與溜馬在次輪廝殺7場後敗下陣來。

尼克砸重本挖來布里吉斯,讓4名維拉諾瓦大學隊友重聚,布里吉斯與尼克一哥布朗森(Jalen Brunson)、射手迪文琴佐(Donte DiVincenzo)曾攜手贏得2屆NCAA冠軍,另一名「鐵人」哈特(Josh Hart)也曾和他們一起拿下1座NCAA冠軍。4人在交易消息傳出後,立刻「視訊」連線,開心的表情全寫在臉上。

