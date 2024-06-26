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從高中一路全勤！布里吉斯進NBA連打474場　重聚3名NCAA冠軍隊友

▲▼籃網將前場主力「大橋」布里吉斯交易到尼克 。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網將前場主力「大橋」布里吉斯交易到尼克 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

尼克今(26)日傳出用5枚首輪籤加上35歲前鋒波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)，換回NBA新一代「鐵人」布里吉斯(Mikal Bridges)，這位27歲前鋒從高中以來就沒缺席過比賽，NBA 6年生涯連續打了474場比賽，他將在大蘋果與另外3名NCAA冠軍隊友重聚，組成「維拉諾瓦大學連線」。

布里吉斯是2018年選秀會首輪第10順位新秀，當時他被七六人相中，再被交易到太陽，生涯前4.5季都待在鳳凰城，每年表現持續進步，菜鳥季場均8.3分、2.1助攻和3.2籃板，到2022-23賽季離隊前，場均得分已提升到17.2分、4.3籃板和3.6助攻。

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▲▼籃網將前場主力「大橋」布里吉斯交易到尼克 。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網將前場主力「大橋」布里吉斯交易到尼克 。（圖／達志影像／美聯社）

布里吉斯是太陽2021年打進總冠軍賽的成員之一，不過太陽2023年季中為網羅2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)，忍痛將布里吉斯當成交易籌碼之一，當時的主帥威廉斯(Monty Williams)曾坦言很心痛。布里吉斯2023年下半季改披籃網戰袍，出賽27場，場均26.1分創下生涯新高。

▲▼NBA新一代鐵人布里吉斯與昔日大學冠軍隊友布朗森在尼克重聚。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA新一代鐵人布里吉斯與昔日大學冠軍隊友布朗森在尼克重聚。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，「大橋」布里吉斯自2018年進入NBA以來，生涯6季還沒缺席過任何一場比賽，在籃球最高殿堂連打了474場；更驚人的是，他從高中開始就「全勤」出賽至今。

有球迷打趣表示，「完全可以理解(尼克主帥)席波杜(Tom Thibodeau)想要測試他的人類極限。」席波杜今年季後賽曾被質疑「狂操」主力，害幾名核心球員都掛傷號，最後與溜馬在次輪廝殺7場後敗下陣來。

尼克砸重本挖來布里吉斯，讓4名維拉諾瓦大學隊友重聚，布里吉斯與尼克一哥布朗森(Jalen Brunson)、射手迪文琴佐(Donte DiVincenzo)曾攜手贏得2屆NCAA冠軍，另一名「鐵人」哈特(Josh Hart)也曾和他們一起拿下1座NCAA冠軍。4人在交易消息傳出後，立刻「視訊」連線，開心的表情全寫在臉上。

美國媒體整理這4名維拉諾瓦大學校友來到尼克的時間(以下皆為當地時間)，布朗森2022年6月30日以自由球員身分簽約；哈特2023年2月8日交易來到紐約；迪文森佐2023年7月1日簽約；布里吉斯2024年6月25日被交易到大蘋果。

關鍵字： NBA尼克布里吉斯布朗森哈特迪文琴佐

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