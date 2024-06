大谷翔平生涯擊球初速「最慢轟」　差點漏踩一壘壘包

▲大谷翔平 。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇今天(26日)打白襪客場三連戰的第二場比賽,「核彈頭」大谷翔平延續近期火燙手感,首局首打席轟出本季第24轟,創下大聯盟生涯擊球初速最慢的一轟,而且跑過一壘壘包時,似乎沒有踩壘還回過頭踩一壘壘包。

大谷翔平首打席面對白襪先發弗萊森(Chris Flexen)看了4球後,咬中第五顆72英里的外角曲球,一棒扛出右外野全壘打大牆,擊球初速為93.8英哩(約151公里)、飛行距離376英呎遠,幫助道奇首開紀錄。

這一支全壘打的擊球初速只有93.8英哩,創下大谷翔平加入大聯盟以來最低的擊球初速,比起他今年4月24日對國民創下的生涯最快的一發全壘打118.7英哩(約191公里)全壘打,足足慢了40公里。

Shohei Ohtani is the first @Dodgers player with an RBI in 9 straight games since 1955! pic.twitter.com/OA3r6rou3y