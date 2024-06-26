大谷翔平生涯擊球初速「最慢轟」　差點漏踩一壘壘包

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇今天（26日）打白襪客場三連戰的第二場比賽，「核彈頭」大谷翔平延續近期火燙手感，首局首打席轟出本季第24轟，創下大聯盟生涯擊球初速最慢的一轟，而且跑過一壘壘包時，似乎沒有踩壘還回過頭踩一壘壘包。

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大谷翔平首打席面對白襪先發弗萊森（Chris Flexen）看了4球後，咬中第五顆72英里的外角曲球，一棒扛出右外野全壘打大牆，擊球初速為93.8英哩（約151公里）、飛行距離376英呎遠，幫助道奇首開紀錄。

這一支全壘打的擊球初速只有93.8英哩，創下大谷翔平加入大聯盟以來最低的擊球初速，比起他今年4月24日對國民創下的生涯最快的一發全壘打118.7英哩（約191公里）全壘打，足足慢了40公里。

Shohei Ohtani is the first @Dodgers player with an RBI in 9 straight games since 1955! pic.twitter.com/OA3r6rou3y — MLB (@MLB) June 26, 2024

大谷翔平開轟後跑過一壘之後，似乎漏踩一壘壘包，休息室的隊友一直喊著且指著壘包，大谷翔平才又特地跑回去一壘踩壘。

此外根據統計數據顯示，大谷翔平連續9場比賽有打點進帳，是自1955年的坎帕內拉（Roy Campanella）以來第一人，追平道奇隊史紀錄。