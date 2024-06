布朗冠軍遊行弄丟鑽戒　WNBA女神抱著他的FMVP獎盃洩戀情

▲塞爾提克FMVP布朗與WNBA女神凱斯蕾傳緋聞 。(圖/翻攝自IG)

記者游郁香/綜合報導

囊括2023-24賽季NBA東區決賽、總冠軍賽MVP的塞爾提克球星布朗(Jaylen Brown),日前帶著26歲的WNBA女神凱斯蕾(Kysre Gondrezick)一起參加冠軍遊行,隨後還貼出對方抱著他的FMVP獎盃,球迷看了直呼,「這兄弟真是人生贏家。」不過布朗返家後發現,自己意外弄丟鑲滿鑽石的戒指,正急著懸賞。

布朗在NBA征戰了8季,終於迎來生涯首冠,他去年夏天獲得NBA史上最大合約,以5年3.04億美元(約98.4億台幣)續約,這一季也證明了自己的身價,連拿東區冠軍賽與總冠軍賽MVP,堪稱最大贏家,他上周「攜伴」參加冠軍遊行時,眼尖球迷發現對方是目前效力於芝加哥天空隊的WNBA女神凱斯蕾。

凱斯蕾是2021年首輪第4順位新秀,身高175公分,五官深邃,外型相當亮眼,她曾與前火箭後場新星小波特(Kevin Porter Jr.)交往,卻遭到對方施暴,導致臉部多處瘀青、頸骨骨折,右眼也遭到割傷;小波特因此斷送NBA生涯,有長達1年無球可打,今年4月傳出他轉戰希臘聯賽的消息。

凱斯蕾揮別家暴陰霾,現身塞爾提克冠軍遊行,布朗還在IG限時動態貼出她抱著自己剛贏得的FMVP獎盃,儘管兩人並未對外說明他們的關係,一切似乎「盡在不言中」,球迷紛紛羨慕表示,「這兄弟真是人生贏家。」「場內、場外都贏了。」「看到Kysre和他在一起我都跪了,替他開心。」

Jaylen Brown is offering a reward for his ring that was lost during the parade (via fchwpo/IG) pic.twitter.com/ncEfd9c5Ue