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布朗冠軍遊行弄丟鑽戒　WNBA女神抱著他的FMVP獎盃洩戀情

▲▼塞爾提克FMVP布朗與WNBA女神凱斯蕾傳緋聞 。（圖／翻攝自IG）

▲塞爾提克FMVP布朗與WNBA女神凱斯蕾傳緋聞 。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

囊括2023-24賽季NBA東區決賽、總冠軍賽MVP的塞爾提克球星布朗(Jaylen Brown)，日前帶著26歲的WNBA女神凱斯蕾(Kysre Gondrezick)一起參加冠軍遊行，隨後還貼出對方抱著他的FMVP獎盃，球迷看了直呼，「這兄弟真是人生贏家。」不過布朗返家後發現，自己意外弄丟鑲滿鑽石的戒指，正急著懸賞。

布朗在NBA征戰了8季，終於迎來生涯首冠，他去年夏天獲得NBA史上最大合約，以5年3.04億美元(約98.4億台幣)續約，這一季也證明了自己的身價，連拿東區冠軍賽與總冠軍賽MVP，堪稱最大贏家，他上周「攜伴」參加冠軍遊行時，眼尖球迷發現對方是目前效力於芝加哥天空隊的WNBA女神凱斯蕾。

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凱斯蕾是2021年首輪第4順位新秀，身高175公分，五官深邃，外型相當亮眼，她曾與前火箭後場新星小波特(Kevin Porter Jr.)交往，卻遭到對方施暴，導致臉部多處瘀青、頸骨骨折，右眼也遭到割傷；小波特因此斷送NBA生涯，有長達1年無球可打，今年4月傳出他轉戰希臘聯賽的消息。

凱斯蕾揮別家暴陰霾，現身塞爾提克冠軍遊行，布朗還在IG限時動態貼出她抱著自己剛贏得的FMVP獎盃，儘管兩人並未對外說明他們的關係，一切似乎「盡在不言中」，球迷紛紛羨慕表示，「這兄弟真是人生贏家。」「場內、場外都贏了。」「看到Kysre和他在一起我都跪了，替他開心。」

不過事業和愛情兩得意的布朗，在遊行過後卻發現自己弄丟了一枚珍貴的鑽戒，鑲滿鑽石的戒指上有著7uice的字樣，那是布朗的個人品牌名稱，他創立7uice基金會，致力於為年輕人提供創業機會以及財務、健康和保健等知識。

▼WNBA女神凱斯蕾 。（圖／翻攝自IG）

▲▼塞爾提克FMVP布朗與WNBA女神凱斯蕾傳緋聞 。（圖／翻攝自IG）

關鍵字： NBA塞爾提克布朗WNBAKysre Gondrezick

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