38歲霍佛德奪冠後宣布再戰1季　與「環球小姐」愛妻狂生5娃

▲霍佛德與環球小姐維加婚後育有5個孩子。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

在NBA打滾了17年的資深中鋒霍佛德(Al Horford)，今年終於一圓冠軍夢，擺脫現役「無冕王」頭銜，他近日向《TMZ Sports》證實，下季將回歸塞爾提克，還不打算退休。這位38歲老將不僅達成生涯最大成就，家庭生活也相當美滿，他的愛妻維加(Amelia Vega)是2003年的環球小姐，兩人結婚13年育有5個孩子。

BREAKING: Al Horford has announced that he will NOT retire & will return to play for the Boston Celtics in 2024-25.



“I have [made my decision], there’s no question about it,” Horford told TMZ Sports. “I don’t know why there’s speculation out there that I was retiring. I’m still… pic.twitter.com/5Hj3lK7Y62 [廣告]請繼續往下閱讀... June 23, 2024

2007年探花霍佛德打了186場季後賽，終於捧起歐布萊恩金盃，將現役「無冕王」頭銜交接給哈登(James Harden)，哈登生涯打了166場季後賽依舊無冠。今年6月3日度過38歲生日的霍佛德，向《TMZ Sports》證實，自己還不打算退休，下季將繼續披塞爾提克戰袍。

「我已經做出我的決定，毫無疑問。我不知道為什麼會有我要退休的猜測，我還在打球，很期待下個賽季。」霍佛德坦言，不知道自己的職業生涯還能持續多久，不過現階段的他感覺很好，「我想繼續下去。」

霍佛德2016-17賽季首次披上塞爾提克戰袍，2019年夏天為尋求更大的合約而自請離隊，輾轉效力七六人、雷霆後，繞了一圈又在2021年的華克(Kemba Walker)交易案中回鍋，前後共替綠衫軍效力了6季，儘管年紀漸長，他仍在比賽中展現他的運動能力、防守技巧和投射能力。

霍佛德說，「我很驕傲能替波士頓帶來冠軍。8年前我來到這裡時，這就是我設想的情景。這並不容易，這8年來我們經歷了很多辛苦的工作、艱辛的失利。但能夠達到這個目標，我感到非常感激。」

▲▼霍佛德熱衷於父親的角色。（圖／翻攝自IG）

除了迎來職業生涯最大成就，霍佛德的家庭生活也相當美滿，他2011年與2003年的「環球小姐」維加步入禮堂，兩人都來自多明尼加，當初是在波士頓相遇，婚後陸續生了5個孩子，大兒子伊恩(Ean)2015年出生，隔年阿莉亞(Alía)誕生，艾娃(Ava)2018年加入了這個家庭，諾瓦(Nova)2021年出生，老么米拉(Mila)2022年降生到這個世界。

大兒子伊恩長相帥氣，已經能幫老爸進行賽前訓練，父子倆在塞爾提克主場的溫馨互動，溫暖了球迷的心。雖然霍佛德十分熱愛籃球，但他更熱衷當5個孩子的爸。

霍佛德的愛妻維加不僅擁有185公分的高挑身材與絕美長相，她也非常多才多藝，擁有演員與歌手身分，還曾寫過一本西班牙語的童書，是一個充滿愛的媽媽。

▲霍佛德與環球小姐維加婚後陸續生了5個孩子。（圖／翻攝自IG）