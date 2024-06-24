運動雲

>

38歲霍佛德奪冠後宣布再戰1季　與「環球小姐」愛妻狂生5娃

▲▼塞爾提克38歲中鋒霍佛德與環球小姐維加婚後育有5個孩子。（圖／翻攝自IG）

▲霍佛德與環球小姐維加婚後育有5個孩子。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

在NBA打滾了17年的資深中鋒霍佛德(Al Horford)，今年終於一圓冠軍夢，擺脫現役「無冕王」頭銜，他近日向《TMZ Sports》證實，下季將回歸塞爾提克，還不打算退休。這位38歲老將不僅達成生涯最大成就，家庭生活也相當美滿，他的愛妻維加(Amelia Vega)是2003年的環球小姐，兩人結婚13年育有5個孩子。

2007年探花霍佛德打了186場季後賽，終於捧起歐布萊恩金盃，將現役「無冕王」頭銜交接給哈登(James Harden)，哈登生涯打了166場季後賽依舊無冠。今年6月3日度過38歲生日的霍佛德，向《TMZ Sports》證實，自己還不打算退休，下季將繼續披塞爾提克戰袍。

「我已經做出我的決定，毫無疑問。我不知道為什麼會有我要退休的猜測，我還在打球，很期待下個賽季。」霍佛德坦言，不知道自己的職業生涯還能持續多久，不過現階段的他感覺很好，「我想繼續下去。」

霍佛德2016-17賽季首次披上塞爾提克戰袍，2019年夏天為尋求更大的合約而自請離隊，輾轉效力七六人、雷霆後，繞了一圈又在2021年的華克(Kemba Walker)交易案中回鍋，前後共替綠衫軍效力了6季，儘管年紀漸長，他仍在比賽中展現他的運動能力、防守技巧和投射能力。

霍佛德說，「我很驕傲能替波士頓帶來冠軍。8年前我來到這裡時，這就是我設想的情景。這並不容易，這8年來我們經歷了很多辛苦的工作、艱辛的失利。但能夠達到這個目標，我感到非常感激。」

▲▼塞爾提克38歲中鋒霍佛德與環球小姐維加婚後育有5個孩子。（圖／翻攝自IG）

▲▼霍佛德熱衷於父親的角色。（圖／翻攝自IG）

▲▼塞爾提克38歲中鋒霍佛德與環球小姐維加婚後育有5個孩子。（圖／翻攝自IG）

除了迎來職業生涯最大成就，霍佛德的家庭生活也相當美滿，他2011年與2003年的「環球小姐」維加步入禮堂，兩人都來自多明尼加，當初是在波士頓相遇，婚後陸續生了5個孩子，大兒子伊恩(Ean)2015年出生，隔年阿莉亞(Alía)誕生，艾娃(Ava)2018年加入了這個家庭，諾瓦(Nova)2021年出生，老么米拉(Mila)2022年降生到這個世界。

大兒子伊恩長相帥氣，已經能幫老爸進行賽前訓練，父子倆在塞爾提克主場的溫馨互動，溫暖了球迷的心。雖然霍佛德十分熱愛籃球，但他更熱衷當5個孩子的爸。

霍佛德的愛妻維加不僅擁有185公分的高挑身材與絕美長相，她也非常多才多藝，擁有演員與歌手身分，還曾寫過一本西班牙語的童書，是一個充滿愛的媽媽。

▲▼塞爾提克38歲中鋒霍佛德與環球小姐維加婚後育有5個孩子。（圖／翻攝自IG）

▲霍佛德與環球小姐維加婚後陸續生了5個孩子。（圖／翻攝自IG）

關鍵字： NBA塞爾提克霍佛德

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

味全龍慰留無效　「火球男」呂偉晟生涯規劃引退

味全龍慰留無效　「火球男」呂偉晟生涯規劃引退

快訊／籃協喊話盼兩大職籃聯盟整合　第3聯盟或新聯盟不在規劃內

快訊／籃協喊話盼兩大職籃聯盟整合　第3聯盟或新聯盟不在規劃內

兄弟上半季淘汰「心態不改變」　平野擔心岳政華膝傷

兄弟上半季淘汰「心態不改變」　平野擔心岳政華膝傷

快訊／游艾喆確定前進日本職籃　加盟B1滋賀湖星

快訊／游艾喆確定前進日本職籃　加盟B1滋賀湖星

MVP舞台跳「16蹲」被罵翻　陳晨威搶麥發聲暖哭沐妍

MVP舞台跳「16蹲」被罵翻　陳晨威搶麥發聲暖哭沐妍

復刻「冠軍雙塔」？　傳馬刺想交易換狀元籤挑法國19歲天才長人

復刻「冠軍雙塔」？　傳馬刺想交易換狀元籤挑法國19歲天才長人

謝淑薇直落2打趴對手！　WTA伯明罕女網賽奪女雙冠軍

謝淑薇直落2打趴對手！　WTA伯明罕女網賽奪女雙冠軍

台灣史上第1人！　霹靂舞一哥孫振取得巴黎奧運門票圓夢

台灣史上第1人！　霹靂舞一哥孫振取得巴黎奧運門票圓夢

大雨澆不熄熱情　林書豪帶愛犬參與新北國王冠軍遊行

大雨澆不熄熱情　林書豪帶愛犬參與新北國王冠軍遊行

勇士失去K湯機率高改挖快艇王牌？　喬治決定將引骨牌效應

勇士失去K湯機率高改挖快艇王牌？　喬治決定將引骨牌效應

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

熱門新聞

味全龍慰留無效　「火球男」呂偉晟生涯規劃引退

快訊／籃協喊話盼兩大職籃聯盟整合　第3聯盟或新聯盟不在規劃內

兄弟上半季淘汰「心態不改變」　平野擔心岳政華膝傷

快訊／游艾喆確定前進日本職籃　加盟B1滋賀湖星

MVP舞台跳「16蹲」被罵翻　陳晨威搶麥發聲暖哭沐妍

復刻「冠軍雙塔」？　傳馬刺想交易換狀元籤挑法國19歲天才長人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全慰留無效　「火球男」引退

2籃協盼雙職籃整合　反對成立新聯盟

3淘汰「不改變」　平野擔心岳政華

4游艾喆前進日本職籃　加盟B1滋賀湖星

5跳16蹲爭議！陳晨威搶麥暖哭沐妍

最新新聞

138歲霍佛德不退休　與愛妻狂生5娃

2U23交手大學明星隊　火球男拚身價

3鋒總抗議王正棠跑壘爭議　聯盟說明

4保羅終於要聯手詹皇？洛城雙雄搶人

5籃協盼雙職籃整合　反對成立新聯盟

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平6月累計9轟　連2戰開轟前東家天使

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

銀、銅牌已無法滿足　郭婞淳教練挖角奧運金牌名帥助陣

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366