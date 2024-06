38歲霍佛德奪冠後宣布再戰1季　與「環球小姐」愛妻狂生5娃

▲霍佛德與環球小姐維加婚後育有5個孩子。(圖/翻攝自IG)

記者游郁香/綜合報導

在NBA打滾了17年的資深中鋒霍佛德(Al Horford),今年終於一圓冠軍夢,擺脫現役「無冕王」頭銜,他近日向《TMZ Sports》證實,下季將回歸塞爾提克,還不打算退休。這位38歲老將不僅達成生涯最大成就,家庭生活也相當美滿,他的愛妻維加(Amelia Vega)是2003年的環球小姐,兩人結婚13年育有5個孩子。

BREAKING: Al Horford has announced that he will NOT retire & will return to play for the Boston Celtics in 2024-25.



“I have [made my decision], there’s no question about it,” Horford told TMZ Sports. “I don’t know why there’s speculation out there that I was retiring. I’m still… pic.twitter.com/5Hj3lK7Y62