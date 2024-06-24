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謝淑薇直落2打趴對手！　WTA伯明罕女網賽奪女雙冠軍

▲謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯封后。（圖／翻攝Elise Mertens，下同）

▲謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯封后。（圖／翻攝Elise Mertens，下同）

文／中央社

台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅丹斯征戰WTA伯明罕草地女網賽的女雙冠軍戰，以6比1、6比3擊敗中國張帥及日本加藤未唯，勇奪女雙冠軍。

挑戰法國網球公開賽女雙衛冕失利的謝淑薇，本週迎接草地賽季，持續與比利時籍搭檔梅丹斯（Elise Mertens）攜手，征戰世界女子職業網球協會（WTA）250等級的伯明罕草地女網賽，而且榮膺女雙頭號種子，為7月登場的草地大滿貫溫布頓網球錦標賽暖身。

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「台比聯軍」從首輪即展現爭冠氣勢，前役更以6比1、6比2擊敗美國穆罕默德（Asia Muhammad）及印尼艾迪拉（Aldila Sutjiadi）的組合，以1盤未失之姿挺進女雙冠軍戰，而謝淑薇有望繼3月印地安泉網球賽後，再度於女雙賽事封后。

▲▼台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅丹斯征戰奪下女雙冠軍。（圖／翻攝Elise Mertens）

今天冠軍戰面對中國張帥及日本加藤未唯的組合，「台比聯軍」首盤打出強勢表現，讓對手3個發球局都無法保住情況下，以6比1先馳得點。

次盤「台比聯軍」狀態依舊維持高檔，在第3、7局相繼破發，取得5比2遙遙領先，雖然第8局遭到對手強勢反撲，導致無法保住發球局、結束比賽，不過「台比聯軍」隨即穩住陣腳，第9局順利突破對手，再以6比3成功奪冠，同時是謝淑薇2012年、2019年後，生涯第3度稱霸伯明罕草地女網賽的女雙賽事。

關鍵字： 台灣網球謝淑薇WTA

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