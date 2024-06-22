柯朗沃斯5支5延續火燙手感　教士擊敗釀酒人奪三連勝

▲柯朗沃斯（Jake Cronenworth）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士今天（22日）在主場迎戰密爾瓦基釀酒人，教士靠著2壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲出職業生涯新高的五支安打，包括七局下半超前安的好表現下，以9比5擊敗釀酒人，取得三連勝。

All Jake does is rake pic.twitter.com/TT4PWzbGOO [廣告]請繼續往下閱讀... June 22, 2024

前面4局威風八面、投出8次三振僅被敲2支安打的教士先發右投賽斯（Dylan Cease）在5局上半遭遇亂流，1出局1壘有人後連續被釀酒人打線打出4支安打丟掉3分，隨後教士緊急推派柯斯格羅夫（Tom Cosgrove）登板救援，再丟掉1分後柯斯格羅夫才解決第5局。釀酒人反倒取得4比1領先。

5下主場教士吹起反攻氣焰，東岡凱爾（Kyle Higashioka）選倒保送後阿拉耶茲（Luis Arraez）咬中一顆88英里的外角卡特球，一棒將球扛向右外野大牆形成兩分砲，幫助球隊追到3比4。6下教士持續反擊，柯朗沃斯的陽春砲、索拉諾（Donovan Solano）的適時安打，教士反超比分至5比4。

雖然釀酒人7上追平比分，但教士沒有讓對手開心太久，柯朗沃斯敲出關鍵安打打回致勝分，幫助球隊單局灌進3分，明星三壘手馬查多（Manny Machado）8下再打回第9分，教士終場就以9比5贏球，喜迎3連勝的同時也賞給釀酒人2連敗。

「我們能以任何方式影響比賽，努力幫助球隊獲勝，這就是我來這裡的目的，」打出5支安打的柯朗沃斯賽後說道。「這就是我們一整年所做的事情，令人難以置信的工作，雖然釀酒人一上來就取得了4比1領先，但我們一直保持著良好的揮棒能力，並試圖將對方投手擊垮，然後逼迫他們換投，我們做得非常好。」