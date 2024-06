柯朗沃斯5支5延續火燙手感　教士擊敗釀酒人奪三連勝

▲柯朗沃斯(Jake Cronenworth)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

聖地牙哥教士今天(22日)在主場迎戰密爾瓦基釀酒人,教士靠著2壘手柯朗沃斯(Jake Cronenworth)敲出職業生涯新高的五支安打,包括七局下半超前安的好表現下,以9比5擊敗釀酒人,取得三連勝。

All Jake does is rake pic.twitter.com/TT4PWzbGOO