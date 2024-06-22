魔獸確認朗多加入湖人教練團？　「他取消和我一起來台打球」

I know who gone be on Redick staff cause they canceled on coming to play in Taiwan with me https://t.co/eqna900jpK — Dwight Howard (@DwightHoward) June 22, 2024

記者游郁香／綜合報導

「魔獸」霍華德(Dwight Howard)力邀兩位2020年湖人隊友卡森斯(DeMarcus Cousins)、庫克(Quinn Cook)加入台灣野馬隊，3人7月將攜手在台北站獻技。「魔獸」原本有意招攬更多前隊友來台打球，但他透露有人即將加入湖人新帥瑞迪克(J.J. Redick)的教練團而無法成行，球迷狂猜此人是朗多(Rajon Rondo)。

▲2冠控衛朗多即將進入湖人教練團？（圖／達志影像／美聯社）

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去年來台在T1職籃颳起「魔獸旋風」的霍華德，日前震撼宣布加盟台灣野馬隊，7月26日至8月1日將在台北戰主場和平籃球館出賽。「魔獸」除了球員身分，還身兼野馬隊老闆與TAT亞洲巡迴賽股東，他近日在個人節目上表示，籃球是世界性的運動，自己打算邀請更多球員加入TAT聯賽。

「魔獸」說，他招攬的球員不局限於具備NBA資歷，可以是來自全世界，自認「油箱裡還有油」，能以高水準在場上競爭的球員。他今(22)日轉發自己的節目連結，還暴了一個雷，「我知道誰會在瑞迪克的團隊中，因為他們取消和我一起來台灣打球的計畫。」

2020 Lakers reunion



Boogie, Dwight Howard, and Quinn Cook will be suiting up for the Taiwan Mustangs in the Asian Tournament in July, per @ShamsCharania pic.twitter.com/e0OQ1kesJw — Bleacher Report (@BleacherReport) June 19, 2024

湖人昨(21)日正式聘請在NBA「零執教經驗」的前帥哥射手瑞迪克為新任主帥，據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息，教練團人選包括拓荒者助教布魯克斯(Scott Brooks)、前湖人主控朗多、獨行俠助教杜德利(Jared Dudley)和塞爾提克助教卡塞爾(Sam Cassell)等人。

▲前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥。（圖／達志影像／美聯社）

其中朗多也是湖人2020年的冠軍成員，而「魔獸」積極招攬的對象正是2020年攜手奪冠的前隊友，這是否意味著朗多即將進入湖人的教練團，引起熱議。湖人記者費根(Harrison Faigen)直言，「如果這是關於朗多傳聞的確認，那這可能是最有趣的方式了。」

擁有極高籃球智商的朗多，是洛城天王詹姆斯(LeBron James)認證的最強隊友之一。身高僅185公分的「豆總」，除了無與倫比的傳球能力，防守也相當出色，3度贏得助攻王、4度進入年度最佳防守陣容，還是2010年的抄截王，生涯4度入選全明星賽，他在2008年、2020年分別幫助塞爾提克與湖人奪冠。

▲詹姆斯、朗多2020年攜手幫助湖人奪冠。（圖／達志影像／美聯社）