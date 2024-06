兩盤不敵史卓夫　西西帕斯哈雷公開賽16強爆冷遭淘汰

▲史卓夫(Jan Struff)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

希臘名將西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)在哈雷公開賽16強中以兩個4比6不敵德國好手史卓夫(Jan Struff)慘遭淘汰,大會6號種子無緣晉級8強,提前備戰溫網。

兩盤比賽中,史卓夫都是在第五局靠著強勁接發造成西西帕斯回球掛網,順利破發成功,「這非常特別,現場觀眾們給了我極大的支持,這感覺真是太棒了,氣氛也非常好。」沒有面對任何破發點的史卓夫賽後受訪時說道。

「最終邁出這一步(指賽末點)對我來說意義重大。」今天史卓夫打出了22記致勝球,僅有5個非受迫性失誤,擊敗了西西帕斯後也報了上個月在羅馬輸給對方的一箭之仇,將生涯交手戰績扳平至4比4。「我非常高興,雖然昨天的比賽很艱難,但我今天一開始的擊球狀況很好,發球也非常好,打得很有攻擊性,我對我的表現非常滿意。」

Quarter-FINALLY!



At the 11th time of asking @Struffitennis hits his maiden QF in Halle@ATPHalle | #TerraWortmannOpen pic.twitter.com/h4rlQf6TeB