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兩盤不敵史卓夫　西西帕斯哈雷公開賽16強爆冷遭淘汰

▲史卓夫（Jan Struff）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史卓夫（Jan Struff）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在哈雷公開賽16強中以兩個4比6不敵德國好手史卓夫（Jan Struff）慘遭淘汰，大會6號種子無緣晉級8強，提前備戰溫網。

兩盤比賽中，史卓夫都是在第五局靠著強勁接發造成西西帕斯回球掛網，順利破發成功，「這非常特別，現場觀眾們給了我極大的支持，這感覺真是太棒了，氣氛也非常好。」沒有面對任何破發點的史卓夫賽後受訪時說道。

「最終邁出這一步（指賽末點）對我來說意義重大。」今天史卓夫打出了22記致勝球，僅有5個非受迫性失誤，擊敗了西西帕斯後也報了上個月在羅馬輸給對方的一箭之仇，將生涯交手戰績扳平至4比4。「我非常高興，雖然昨天的比賽很艱難，但我今天一開始的擊球狀況很好，發球也非常好，打得很有攻擊性，我對我的表現非常滿意。」

在哈雷公開賽的11次參賽中，史卓夫第一次打進八強，史卓夫今年剛在慕尼黑奪得了他職業生涯的首個巡迴賽冠軍，成為自1990年巡迴賽開始以來第三年長（33歲）首次獲得ATP巡迴賽冠軍的球員，至於他八強對手將是義大利新科球王辛納（Jannik Sinner）。

關鍵字： ATP西西帕斯.史卓夫哈雷公開賽

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