「詹皇同年好友」瑞迪克接任湖人主帥　朗多可能加入教練團

ESPN Sources: JJ Redick has agreed on a four-year contract to become the next coach of the Los Angeles Lakers. Rob Pelinka offered job this morning and Redick’s started working on a staff to surround himself with experience. pic.twitter.com/G66eVFRALp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2024

記者游郁香／綜合報導

湖人今(21)日終於確定新帥人選，由天王詹姆斯(LeBron James)的節目搭檔、擁有15年NBA資歷的前帥哥射手瑞迪克(J.J. Redick)接掌兵符。根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)的消息，雙方達成4年合約協議，他是自2010年以來，第6位從沒在NBA有任何教練經驗就成為主帥的人。

▲前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥。（圖／達志影像／美聯社）

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湖人尋帥之路峰迴路轉，「頭號目標」一度從瑞迪克變成康乃狄克大學名帥赫爾利(Dan Hurley)，不過赫爾利上周二(11日)婉拒6年7000萬美元(約22.6億台幣)的合約，最終洛城又將目光放回瑞迪克身上，雙方今日終於達成協議。

▲湖人天王詹姆斯與播客節目搭檔瑞迪克。（圖／翻攝自YouTube／Mind the Game）

比詹姆斯晚3年進入NBA，同樣是39歲的瑞迪克將成為湖人的新任教頭。《ESPN》報導，洛城總管佩林卡(Rob Pelinka)當地時間周四早上正式聘用瑞迪克，佩林卡對這位菜鳥主帥的籃球智商以及他與球員的關係深具信心，相信只要組建一個具有經驗的菁英「教練團」就能幫助他迅速上軌。

《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)指出，瑞迪克6月15日(當地時間)與湖人會面後，周一與洛城當家長人戴維斯(Anthony Davis)通了電話。聘任瑞迪克為新帥主要是佩林卡的決定，並參考戴維斯的意見。

▲前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥。（圖／達志影像／美聯社）

瑞迪克是自2010年以來，第6位從沒在NBA有任何教練經驗就成為主帥的人，其他5位分別是奈許(Steve Nash)、柯爾(Steve Kerr)、奇德(Jason Kidd)、費雪(Derek Fisher)和傑克森(Mark Jackson)。

據查拉尼亞的消息，瑞迪克的助教人選包括前NBA教頭、現任拓荒者助教布魯克斯(Scott Brooks)，前湖人主控朗多(Rajon Rondo)，同樣是湖人舊將、現任獨行俠助教杜德利(Jared Dudley)和塞爾提克助教卡塞爾(Sam Cassell)。