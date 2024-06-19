魏碩成降二軍結束上半季　兄弟新註冊左投陳柏均可能上一軍

▲中信兄弟左投魏碩成。（圖／中信兄弟提供）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟今天（19日）球員異動，左投魏碩成降二軍，註冊2022年選秀第6指名的左投陳柏均，陳柏均在二軍表現不錯，有機會職棒生涯首度上一軍。

魏碩成在昨天6月18日對富邦悍將先發，5局被6支安打、3次三振、4次保送，失1分退場，奪得今年一軍第3勝，今天被降到二軍。

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由於下二軍至少要10天才能再上一軍，中信兄弟目前上半季最後一戰是6月27日，魏碩成上半季將不會再出賽，休息調整準備下半季。

中信兄弟新註冊新秀左投陳柏均，今年在二軍16場後援出賽，1勝1中繼1救援成功，投14.1局、防禦率1.88，在目前球隊牛棚戰力拉警報時，可能會拉上一軍初登板。

陳柏均今年23歲是台灣體大出身的投手，2022年獲中信兄弟第6指名選入，簽約金90萬、一軍月薪9萬、二軍月薪6萬，另有激勵獎金70萬，合約保障至2024年。去年二軍出賽11場，1敗、防禦率8.68。

此外，統一獅今天將18歲內野手林泓弦降到二軍。林泓弦在6月8日生涯首次升上一軍，6月9日第一次一軍先發出賽，2打數沒有安打，6月14日第2次出賽，9局下代打獲保送。