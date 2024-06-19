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台鋼雄鷹挑戰隊史最長7連勝　哈瑪星先發對決魔神樂

▲台鋼雄鷹洋將哈瑪星。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹洋將哈瑪星。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者歐建智／綜合報導

台鋼雄鷹締造隊史最長6連勝，明天（20日）在桃園球場客場出戰樂天桃猿，再挑戰7連勝的隊史新高，派出洋投哈瑪星先發，樂天桃猿由5連勝、防禦率王洋投魔神樂力擋。

雄鷹從6月10日開始連勝，18日在客場出戰味全龍，陳宇宏先發6.1局失1分，以及王柏融3分砲在內棒打12支安打，最終以9比2獲勝，拿下隊史最長6連勝。

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明天台鋼雄鷹在桃園客場對上樂天桃猿，要力拚7連勝，由洋投哈瑪星先發，哈瑪星本季8場先發出賽，取得3勝2敗、防禦率2.74。

哈瑪星在5月29日對味全龍完投9局無失分，取得完封勝之後，6月5日對統一獅先發只投4局、失4分敗投，6月13日再對統一獅先發，由於下雨暫停近一個半小時重新開打，哈瑪星僅投3局退場。

本季哈瑪星只有對戰樂天桃猿1場，是在5月15日先發7局，飆出8次三振、被7支安打、無失分，奪下來台首勝。

▲樂天桃猿洋將魔神樂。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿洋將魔神樂。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿明天先發投手魔神樂本季8場出賽是5勝0敗、防禦率1.79，是目前的防禦率王，前一勝是5月26日，6月7日對富邦悍將7局失1分、6月13日對中信兄弟6局失2分，都無關勝勝，本季先發至少投5局，目前是連6場至少投6局、最多2失分。

魔神樂在4月28日對戰台鋼雄鷹，5局被5支安打、2次三振、2次保送，失3分是本季單場最多失分，但拿到本季個人第2勝。

關鍵字： 中職棒球

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