NBA封王戰最動人畫面！坦圖舉起6歲兒　「他說我是世界最棒」

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克「雙J組合」坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)聯手7季，一起打了107場季後賽終於奪冠，弭平所有質疑聲浪。菜鳥季就當爸的坦圖，與6歲兒子德斯(Deuce)共享溫馨的父子時刻，德斯抱住激動摀臉的坦圖，隨後坦圖將德斯高高舉起，攝影師巴特勒(Nathaniel Butler)捕捉到封王戰最動人的畫面。

▲NBA封王戰最動人畫面，塞爾提克一哥坦圖將6歲兒子舉到空中一起慶祝奪冠。（圖／翻攝自X／NBA）

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來自杜克大學的坦圖是2017年探花，他在菜鳥季的12月6日迎接兒子德斯誕生，那年他只有19歲。他坦承得知要當爸爸的那一刻，並沒有特別興奮，甚至有些自私，畢竟當時是他追逐NBA夢想的關鍵時期，他擔心這會影響自己的選秀排名和個人的形象。

「我堅信一切都有原因。」坦圖回憶，「當我得知我將成為父親時，我還在上大學，我還有一兩個星期就要離開學校。」不過他很快就意識到，德斯來到他的生命中，可能是發生在他身上最棒的事，「在那個年紀有了德斯，讓我腳踏實地。因為無論我想做什麼決定，都必須確保他能被照顧好。」

▲塞爾提克坦圖。（圖／VCG）

坦圖放棄與朋友一起旅行，因為他要與兒子共度周末；當其他人晚上去參加派對狂歡，他會留在家哄兒子入睡，「這教會了我一種責任感，以及做出正確決策的能力。」學習當個好爸爸，也幫助他成為一名出色的球隊領袖，肩負起責任，並確保自己隨時做出正確的決定。

現在的坦圖可以驕傲地說，「沒有比當爸爸更好的事了。」他率領塞爾提克在總冠軍賽G5封王後，情緒激動地彎下腰摀住臉，德斯從他背後奔跑過來，開心摟住他並呼喊著「爹地」，小小的臉龐在爸爸身上磨蹭著撒嬌，坦圖起身後將德斯高舉到空中，攝影師巴特勒捕捉到父子倆在漫天紙花中慶祝奪冠的畫面，將這動人瞬間化為永恆。

"Daddy!"



Jayson Tatum and Deuce celebrate after the Celtics win the NBA title pic.twitter.com/f4oYLfWtXG — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 18, 2024

坦圖賽後揭露了父子倆的溫馨對話，「他告訴我，我是世界上最棒的。我回答說，『當然，我就是。』」

因為兒子的存在，坦圖時時刻刻提醒自己，「我必須成為最好的自己。我必須做出正確的決定，因為他總是在看著我。」

▲塞爾提克坦圖。（圖／VCG）