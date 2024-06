NBA封王戰最動人畫面！坦圖舉起6歲兒　「他說我是世界最棒」

記者游郁香/綜合報導

塞爾提克「雙J組合」坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)聯手7季,一起打了107場季後賽終於奪冠,弭平所有質疑聲浪。菜鳥季就當爸的坦圖,與6歲兒子德斯(Deuce)共享溫馨的父子時刻,德斯抱住激動摀臉的坦圖,隨後坦圖將德斯高高舉起,攝影師巴特勒(Nathaniel Butler)捕捉到封王戰最動人的畫面。

▲NBA封王戰最動人畫面,塞爾提克一哥坦圖將6歲兒子舉到空中一起慶祝奪冠。(圖/翻攝自X/NBA)

來自杜克大學的坦圖是2017年探花,他在菜鳥季的12月6日迎接兒子德斯誕生,那年他只有19歲。他坦承得知要當爸爸的那一刻,並沒有特別興奮,甚至有些自私,畢竟當時是他追逐NBA夢想的關鍵時期,他擔心這會影響自己的選秀排名和個人的形象。

「我堅信一切都有原因。」坦圖回憶,「當我得知我將成為父親時,我還在上大學,我還有一兩個星期就要離開學校。」不過他很快就意識到,德斯來到他的生命中,可能是發生在他身上最棒的事,「在那個年紀有了德斯,讓我腳踏實地。因為無論我想做什麼決定,都必須確保他能被照顧好。」

▲塞爾提克坦圖。(圖/VCG)

坦圖放棄與朋友一起旅行,因為他要與兒子共度周末;當其他人晚上去參加派對狂歡,他會留在家哄兒子入睡,「這教會了我一種責任感,以及做出正確決策的能力。」學習當個好爸爸,也幫助他成為一名出色的球隊領袖,肩負起責任,並確保自己隨時做出正確的決定。

現在的坦圖可以驕傲地說,「沒有比當爸爸更好的事了。」他率領塞爾提克在總冠軍賽G5封王後,情緒激動地彎下腰摀住臉,德斯從他背後奔跑過來,開心摟住他並呼喊著「爹地」,小小的臉龐在爸爸身上磨蹭著撒嬌,坦圖起身後將德斯高舉到空中,攝影師巴特勒捕捉到父子倆在漫天紙花中慶祝奪冠的畫面,將這動人瞬間化為永恆。

"Daddy!"



Jayson Tatum and Deuce celebrate after the Celtics win the NBA title pic.twitter.com/f4oYLfWtXG