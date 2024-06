布朗拿FMVP締45年罕見紀錄　狂讚坦圖：無法用言語形容他的無私

記者游郁香/綜合報導

塞爾提克「雙J組合」聯手7季終於嚐到總冠軍的滋味,27歲的布朗(Jaylen Brown)在FMVP票選中以7比4力壓一哥坦圖(Jayson Tatum),儘管他總決賽數據稍比當家一哥遜色,但他關鍵時刻的表現更勝一籌。布朗捧起個人首座FMVP的同時,也締造一項45年來罕見的紀錄。

Boston Celtics forward-guard Jaylen Brown received seven of the 11 votes for #NBAFinals MVP from a media panel covering the series. Celtics forward Jayson Tatum received the other four votes.



Complete voting results pic.twitter.com/i9g51gD10S — NBA Communications (@NBAPR) June 18, 2024

綠衫軍雙槍今(18)日攜手率隊以4勝1敗在自家封王,隊史第18冠到手,甩開世仇湖人,獨居NBA史上最多冠隊伍頭銜。布朗去年夏天獲得NBA史上最大合約,以5年3.04億美元(約98.4億台幣)的價碼續約,他本季也證明了自己的身價,連拿東區冠軍賽與總冠軍賽MVP。

Highest paid player in NBA history



Finals MVP a year later



Jaylen Brown silenced the critics pic.twitter.com/lWFafDExKA — NBACentral (@TheDunkCentral) June 18, 2024

值得一提的是,根據《The Athletic》的統計,布朗是至少45年來,NBA首位沒有「球鞋合約」的FMVP。前一位有類似狀況的FMVP,是2000到2002年帶領湖人3連霸的傳奇歐尼爾(Shaquille O'Neal),不過他腳上穿的是自創品牌「Dunk.net」。

▲塞爾提克布朗。(圖/達志影像/美聯社)

布朗原本是愛迪達旗下的球星,雙方合約2021年到期後,他就一直在球鞋市場保持自由身,他今年全明星賽穿著前隊友厄文(Kyrie Irving)的安踏球鞋,這個月則都穿Nike。他去年曾對自己的這個決定做出解釋,「我更傾向追隨那種顛覆球鞋市場的路線。很多運動員簽訂的合約都是固定的,無法發揮創意,對市場營銷沒有控制權,實際上也沒有發言權。」

▲布朗連奪東區冠軍賽、總冠軍賽MVP。(圖/VCG)

布朗自認生涯鮮少獲獎,因此今年拿下東冠MVP時,他顯得很驚訝,如今他更進一步成為FMVP,他激動表示,「我很幸運,也很感激,這是全隊努力的成果。」

布朗坦言,這座FMVP原本也可以頒給自己的搭檔坦圖,他狂讚自家一哥,「我無法用言語形容他的無私。」