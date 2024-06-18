布朗拿FMVP締45年罕見紀錄　狂讚坦圖：無法用言語形容他的無私

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克「雙J組合」聯手7季終於嚐到總冠軍的滋味，27歲的布朗(Jaylen Brown)在FMVP票選中以7比4力壓一哥坦圖(Jayson Tatum)，儘管他總決賽數據稍比當家一哥遜色，但他關鍵時刻的表現更勝一籌。布朗捧起個人首座FMVP的同時，也締造一項45年來罕見的紀錄。

Boston Celtics forward-guard Jaylen Brown received seven of the 11 votes for #NBAFinals MVP from a media panel covering the series. Celtics forward Jayson Tatum received the other four votes.



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綠衫軍雙槍今(18)日攜手率隊以4勝1敗在自家封王，隊史第18冠到手，甩開世仇湖人，獨居NBA史上最多冠隊伍頭銜。布朗去年夏天獲得NBA史上最大合約，以5年3.04億美元(約98.4億台幣)的價碼續約，他本季也證明了自己的身價，連拿東區冠軍賽與總冠軍賽MVP。

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Highest paid player in NBA history



Finals MVP a year later



Jaylen Brown silenced the critics pic.twitter.com/lWFafDExKA — NBACentral (@TheDunkCentral) June 18, 2024

值得一提的是，根據《The Athletic》的統計，布朗是至少45年來，NBA首位沒有「球鞋合約」的FMVP。前一位有類似狀況的FMVP，是2000到2002年帶領湖人3連霸的傳奇歐尼爾(Shaquille O'Neal)，不過他腳上穿的是自創品牌「Dunk.net」。

▲塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

布朗原本是愛迪達旗下的球星，雙方合約2021年到期後，他就一直在球鞋市場保持自由身，他今年全明星賽穿著前隊友厄文(Kyrie Irving)的安踏球鞋，這個月則都穿Nike。他去年曾對自己的這個決定做出解釋，「我更傾向追隨那種顛覆球鞋市場的路線。很多運動員簽訂的合約都是固定的，無法發揮創意，對市場營銷沒有控制權，實際上也沒有發言權。」

▲布朗連奪東區冠軍賽、總冠軍賽MVP。（圖／VCG）

布朗自認生涯鮮少獲獎，因此今年拿下東冠MVP時，他顯得很驚訝，如今他更進一步成為FMVP，他激動表示，「我很幸運，也很感激，這是全隊努力的成果。」

布朗坦言，這座FMVP原本也可以頒給自己的搭檔坦圖，他狂讚自家一哥，「我無法用言語形容他的無私。」