吉爾伯特8局無失分好投　水手完封遊騎兵穩居美西龍頭

西雅圖水手今天(17日))主場與遊騎兵打3連戰的最後一場比賽,水手靠著當家右投吉爾伯特(Logan Gilbert)主投8局力繳無失分、9次三振的超優質先發,率領球隊以5比0完封衛冕軍遊騎兵,完成系列賽3戰橫掃。

主場水手率先發動攻勢,4局下半靠著漢尼格(Mitch Haniger)與雷利(Luke Raley)的串聯安打先馳得點取得1比0領先,5下羅哈斯(Josh Rojas)憑藉著遊騎兵先發投手鄧寧(Dane Dunning)的大暴投直闖本壘回來得分。5局結束水手取得2比0領先。

手握2分領先的水手在7、8兩局再度發動進攻,三壘手洛克萊(Tyler Locklear)咬中一顆失投的81英里滑球,一棒將球扛向左外野方向形成陽春砲,幫助水手再添分數,8下半坎佐內(Dominic Canzone)也敲出左半邊的平飛安打帶有1分打點,隨後又靠著溫恩(Cole Winn)暴投兵不血刃再奪1分,終場就以5比0收下勝利。

