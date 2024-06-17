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吉爾伯特8局無失分好投　水手完封遊騎兵穩居美西龍頭

▲吉爾伯特（Logan Gilbert）。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉爾伯特（Logan Gilbert）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手今天（17日））主場與遊騎兵打3連戰的最後一場比賽，水手靠著當家右投吉爾伯特（Logan Gilbert）主投8局力繳無失分、9次三振的超優質先發，率領球隊以5比0完封衛冕軍遊騎兵，完成系列賽3戰橫掃。

主場水手率先發動攻勢，4局下半靠著漢尼格（Mitch Haniger）與雷利（Luke Raley）的串聯安打先馳得點取得1比0領先，5下羅哈斯（Josh Rojas）憑藉著遊騎兵先發投手鄧寧（Dane Dunning）的大暴投直闖本壘回來得分。5局結束水手取得2比0領先。

手握2分領先的水手在7、8兩局再度發動進攻，三壘手洛克萊（Tyler Locklear）咬中一顆失投的81英里滑球，一棒將球扛向左外野方向形成陽春砲，幫助水手再添分數，8下半坎佐內（Dominic Canzone）也敲出左半邊的平飛安打帶有1分打點，隨後又靠著溫恩（Cole Winn）暴投兵不血刃再奪1分，終場就以5比0收下勝利。

水手先發吉爾伯特本場比賽威風八面，主投8局只被敲出2支安打，送出多達9次三振且沒有失分，徹底封鎖衛冕軍打線，幫助水手隊贏得了近八場比賽中的第七勝，並連續奪下九個主場系列賽。「這真的感覺就像六月中旬的季後賽氣氛，這說起來有點奇怪，」吉爾伯特賽後說道。「但三場比賽球場都擠滿了人，觀眾都快瘋了。這是一支非常好的團隊，我們現在打得非常好。」

關鍵字： 西雅圖水手德州遊騎兵吉爾伯特

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