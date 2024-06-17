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「北極熊」阿隆索開轟單場5打點！　助大都會拿下5連勝

▲大都會橫掃教士，並拿下近期5連勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會橫掃教士，拿下近期5連勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

紐約大都會今天（17日）在主場面對聖地牙哥教士，靠著「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）單場5打點表現，包含一發3分砲，幫助大都會以11比6擊敗教士，除了橫掃系列賽，也拿下近期5連勝。

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首局教士靠馬查多（Manny Machado）適時安打先馳得點，但1局下大都會開路先鋒林多（Francisco Lindor）馬上敲陽春砲追平比分，接著阿隆索轟出三分砲，大都會單局得下4分。有趣的是，林多上一次首局首打席是2019年，當時他還效力守護者，而苦主也是先發投手賽斯（Dylan Cease）。

4局下大都會又靠貝德（Harrison Bader）長打、林多高飛犧牲打、馬丁尼茲（J.D. Martinez）二壘安打，單局再拿3分。

不過教士並未放棄，5局上靠滾地球護送回1分，比分戰成7比2，8局上大都會豪瑟（Adrian Houser）跨局投球，結果被首位打者普洛法（Jurickson Profar）敲安後就下場，換上老將左投迪克曼（Jake Diekman）。不過他也壓制不了，接連投出保送丟分，又因為野手選擇再掉分，然後被韓籍游擊手金河成擊出適時二壘安打，以及坎普薩諾（Luis Campusano）高飛犧牲打，教士單局拿4分，追至7比6。

但大都會8局下先後靠托蘭斯（Luis Torrens）陽春砲，尼莫（Brandon Nimmo）、阿隆索安打發揮，單局還以4分攻勢，終場大都會以11比6贏球。

自從大都會在5月底召開球員會議以來，球隊拿下11勝4敗的戰績，距離國聯外卡第3名也僅差1.5場，對此大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，「我們正在贏球，但即使在遭遇困難的時候，球員們也從未放棄，他們每天都會到現場準備，我們的準備工作不斷改進，他們也在享受比賽。」此外他更表示，「很多人都忘了比賽很難，你會經歷挫折，必須找到方法保持積極，即使這很難。看到球員們挺過來，令人非常興奮，我們將繼續準備，相互激勵對方並競爭。」

過去15場比賽，大都會團隊打擊率為0.284，共擊出20支全壘打、81分打點，攻擊指數為0.840，球員們互相交流想法並執行計劃，對表現有很大幫助。林多表示，「我們有目標，我們的想法通常會跟隨我們的計劃，我們現在打得很好，也正在享受這個好氣氛，現在只需要確保盡可能的保持下去。」

▲大都會球星林多（Francisco Lindor）開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會球星林多（Francisco Lindor）開轟。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球大都會阿隆索林多

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