「北極熊」阿隆索開轟單場5打點！　助大都會拿下5連勝

Pete Alonso CRUSHES a three-run homer to make it 4-1 Mets! pic.twitter.com/RdHFCnqgPN

▲大都會橫掃教士,拿下近期5連勝。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

紐約大都會今天(17日)在主場面對聖地牙哥教士,靠著「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)單場5打點表現,包含一發3分砲,幫助大都會以11比6擊敗教士,除了橫掃系列賽,也拿下近期5連勝。

首局教士靠馬查多(Manny Machado)適時安打先馳得點,但1局下大都會開路先鋒林多(Francisco Lindor)馬上敲陽春砲追平比分,接著阿隆索轟出三分砲,大都會單局得下4分。有趣的是,林多上一次首局首打席是2019年,當時他還效力守護者,而苦主也是先發投手賽斯(Dylan Cease)。

Francisco Lindor launches a solo homer into the second deck! pic.twitter.com/ji7A3R6d2s

4局下大都會又靠貝德(Harrison Bader)長打、林多高飛犧牲打、馬丁尼茲(J.D. Martinez)二壘安打,單局再拿3分。

不過教士並未放棄,5局上靠滾地球護送回1分,比分戰成7比2,8局上大都會豪瑟(Adrian Houser)跨局投球,結果被首位打者普洛法(Jurickson Profar)敲安後就下場,換上老將左投迪克曼(Jake Diekman)。不過他也壓制不了,接連投出保送丟分,又因為野手選擇再掉分,然後被韓籍游擊手金河成擊出適時二壘安打,以及坎普薩諾(Luis Campusano)高飛犧牲打,教士單局拿4分,追至7比6。

但大都會8局下先後靠托蘭斯(Luis Torrens)陽春砲,尼莫(Brandon Nimmo)、阿隆索安打發揮,單局還以4分攻勢,終場大都會以11比6贏球。

Luis Torrens gives the Mets some insurance with a solo homer! pic.twitter.com/n42HwLvJqb