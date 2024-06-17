宮城大彌學長藤木琉悠參加中職測試　左投下勾讓吳念庭斷棒

▲中職新人測試藤木琉悠 。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／新北報導

日職歐力士隊宮城大彌在興南高校學長藤木琉悠參加中職新人測試，下勾左投讓大家驚豔，原來來台讀書時不想打球，受到宮城大彌刺激下決定重拾手套，他在今年春季聯賽讓吳念庭打斷球棒，讓他更有信心挑戰中職。

藤木琉悠是沖繩山內少棒、山內青少棒及興南高校出身選手，高中比宮城大彌大一屆，一起打過甲子園，他說：「高中時我是1號、宮城大彌是10號，我是王牌投手先發7局之後再換宮城大彌投球。」

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他在大學來台到開南大學讀書，「原本來台灣是要讀書，要學語言，但看到學弟宮城大彌在歐力士的表現，以及其他旅美選手的刺激，讓我決定重新打球。」

中職開放在台灣大學讀書4年的外籍選手，可以參加中職測試及選秀，藤木琉悠表示，因此讓心生再挑戰中職的想法。目前藤木琉悠已從開南大學畢業，在台中台夀霸龍隊打球。

藤木琉悠的左投下勾球路很少見，他表示，高中時是正投，球速有140公里以上，但手受傷開刀之後，正投時手會痛，因此改為側投，之後再調整到下勾。

在春季聯賽時藤木琉悠有中繼出賽，面對左打時登板，他說，「我在春季聯賽碰上吳念庭，用二縫線速球打斷吳念庭球棒，讓我有信心去挑戰中職。」

「我的投球姿勢比較特別，」藤木琉悠表示，自己會去看樂天桃猿王志煊、黃子鵬的投球影片，觀察他們的投球動作。

2022及2023年中職選秀有日本選手高塩將樹參與，結果都落選，去年樂天桃猿跟他其簽下自主培訓選手合約，但因不具中華民國國籍、不適用自主培訓選手條款，因此無法簽約。