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山本由伸右肩腱板受傷進傷兵名單　道奇教頭：需要休息一段時間

▲道奇隊山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

山本由伸前一戰16日（台灣時間）對皇家先發出賽時，因右手三頭肌緊繃僅投2局就緊急退場，道奇17日宣布他進傷兵名單，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）17日賽後表示，他的右肩腱板拉傷，需要休息一度時間，本季不會報銷。

山本由伸在8日對洋基投106球，這場先發前幾天也感到三頭肌不適，道奇安排延後先發的場次，不過此戰投球仍出現狀況，球速與內容都受到影響，僅投2局就退場。

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賽後檢查結果出爐，羅伯斯表示，「山本將稍微休息一下，他可能數個禮拜不會投球，直到受傷部位恢復。即使他在七月初重新調整，他在上半年的回歸也是困難的，但本季不會因此報銷。」

羅伯斯17日賽前受訪表示，「還好賽季還沒到關鍵的時刻，他的健康最重要，所以主動將他放進傷兵名單，讓他重新調整。」至於未來計畫為何？羅伯斯謹慎地說，「對我們來說，最重要的是讓他先休息一段時間，解決問題再重新開始。」

有人提出山本由伸在生涯內多投滑球，是對手臂最負擔的球種，對此羅伯斯認為，「這是合理的問題，但我沒有答案，他在對洋基確實有投滑球，但他擁有投所有球種的權利，不能說這是否為原因。」

至於山本由伸連續4場投100球以上，羅伯斯則回應，「如果看球數，可以說很寬鬆了。他在日本期間單場用球數都達到120球左右，這也是我們為什麼刻意將球數保持在100球，也有多休息的天數，大多數的人認為他的用球數其實偏少。」

關鍵字： 山本由伸道奇投手傷勢退場

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