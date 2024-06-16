「美夢陳真」來開球！火腿大使滝谷美夢被自己的高人氣嚇到

記者簡名杉／新北報導

▲富邦悍將開球嘉賓滝谷美夢。（圖／記者簡名杉攝）

富邦悍將與日本職棒太平洋聯盟合辦的「わくわく日本祭」主題日，今(16)日展開第二天賽事，賽前請出前日本職棒火腿鬥士隊啦啦隊、現任火腿球場「F VILLAGE」大使的超高人氣女星滝谷美夢擔任開球嘉賓，並安排外野手陳真接捕，完成「美夢陳真」連線，在台灣人氣爆表的滝谷美夢笑說，完全沒想到她自己在台灣人氣這麼高，看到有這麼多人叫她的名字幫她應援，讓她感到非常幸福！

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▲富邦悍將邀請火腿球場「F VILLAGE」大使滝谷美夢擔任開球嘉賓，陳真擔任接球捕手。（圖／富邦悍將提供）

滝谷美夢曾在2019年以火腿鬥士啦啦隊「火腿女孩Fighters Girl」的身份，為Lamigo桃猿開球，這是她第二次為台灣的職棒球隊開球，另外在日本也開過一次球，10月1日生日的她，這次開球特別選用1號當作背號，她指出相較於上次在桃園很多人一起開球，這一次是她自己一個人開球，所以有一點緊張，但是心情非常開心、過癮，同時感受到台灣的球迷滿滿的熱情。

▲富邦悍將邀請火腿球場「F VILLAGE」大使滝谷美夢擔任開球嘉賓，陳真擔任接球捕手。（圖／富邦悍將提供）

從啦啦隊女孩轉換身份成為球場大使、藝人，滝谷美夢表示，無論是過去啦啦隊成員，亦或是現在的球場大使、藝人身份，都一直秉持著一個帶給大家開心的心情，所以這幾個身份對她來說並沒有太大的差別。

在台灣擁有高人氣的滝谷美夢，連自己都受寵若驚，她笑說自己從來沒想像到、也沒料想到自己在台灣的人氣這麼高，特別是這次來台的時候，有很多粉絲都特別叫她的名字為她應援，讓滝谷美夢直呼「好幸福」！

▲富邦悍將邀請火腿球場「F VILLAGE」大使滝谷美夢擔任開球嘉賓。（圖／富邦悍將提供）

再次來到台灣，滝谷美夢跟「火腿女孩Fighters Girl」成員們一樣，對台灣的「梅干扣肉」留下深刻印象，她特別笑著用中文說，「梅干扣肉好吃，超好吃！」並指出因為「梅干扣肉」的肥肉吃起來入口即化，再加上調味，真的太美味，讓她一口接一口停不下來。

近年來許多日本、韓國的前啦啦隊成員都選擇跨海來台灣加入台灣的啦啦隊行列，有沒有機會也來台發展？滝谷美夢坦言，自己從來沒有想像過這件事，但她點出台灣的啦啦隊應援文化，就像是大家融為一體、一起加油，對她來說感覺很棒，也希望未來有機會的話，可以「試試看」！