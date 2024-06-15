頭部觸身隔天也要打！　平野惠一：金本知憲滿腦子只有棒球

記者歐建智／台北報導

日本職棒「平成鐵人」金本知憲今天（15日）為中信兄弟台北大巨蛋主場「阪神甲子園球場日」開球，尊稱金本知憲為「師父」的中信兄弟總教練平野惠一透露金本知憲的往事，昨天被頭部觸身球，今天還說可以上場比賽。

金本知憲於1991年被日職廣島以第4指名選進，並於1992年開始一軍出賽。2003年他轉戰阪神，並於2012年結束球員生涯，球員時期連續出賽1766場，並連續1492場打滿9局，被稱為「平成鐵人」，

他的日職生涯有2539支安打、476支全壘打、1521分打點、打擊率達2成85。2012年球季結束後，選擇退休，2016年至2018年擔任阪神監督。

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▲▼中信兄弟大巨蛋阪神日主題週活動，邀請阪神虎OB球員金本知憲開球。（圖／記者李毓康攝）

對於如何成為一位鐵人，金本知憲說自己以前身體也算是比較弱的，但不管球隊，或是自己想做的練習，都很努力去做，「不同練習有不同效果，加上我也變得比較能夠忍耐，也有不斷想出賽的意志，對選手來說，最重要還是練習、多鍛鍊。」

金本知憲勉勵台灣球員，他說，「看到台灣有很多潛力很好的選手，希望大家找到適合自己的練習，並且去努力練習。」

中信兄弟總教練平野惠一稱金本知憲是「師父」，二人曾是阪神隊友，平野惠一說，「我跟他當過隊友，我知道的是，他真的是24小時滿腦子都只有棒球。」

平野惠一再說著金本知憲的小故事，「他揮棒的量是全隊最多，重訓的量也很大，以前一開始他覺得自己太小隻、太瘦，就從飲食、營養控管開始，做了很多努力，為了要能每天打滿9局、連續出賽，付了很多的努力。」

鐵人一定會有大小傷勢，平野惠一表示，只要看到金本，就是隨時隨地在鍛鍊自己的身體，花了很多錢去買很多治療的儀器去投資自己，隨時照顧自己的身體，全國各地都有治療的醫師來幫忙，真的很厲害，在意自己身體狀況的程度，不是每個人都可以模仿得來。

平野惠一說，「與其說是模範，他就是頂尖的存在，即使手骨折也要上場的球員，他會說一隻手骨折沒關係啊，可以用另一隻手打，單手打擊也沒問題。」

他舉例說，有一次昨天比賽被頭部觸身球，隔天頭不是會腫嗎，但金本說沒關係，他可以繼續出賽，而且要舉明自己可以打，還跟大家說他昨天喝酒到天亮，完全沒問題，「事實上他是去治療，但為了上場，就騙大家說他是出去玩，所以沒關係，想要下場，讓大家放心。」

對照目前台灣選手有一點受傷或疲勞就會休息，平野惠一不諱言表達差距大，但他也說，「金本在日本也是很獨特，就連一般日本球員也無法做到像他這樣子。