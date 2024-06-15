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悍將、火腿聯名商品熱銷300萬　FA與FG夢幻共演「狐狸舞」

▲▼富邦悍將日本祭。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將日本祭，日本火腿啦啦隊女孩來台秀「狐狸舞」。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將日本祭。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

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富邦悍將15日舉辦日本祭，吸引7081人進場，本周特別與日職日本火腿合作，邀請啦啦隊女孩來台，大秀招牌「狐狸舞」，前火腿球星杉谷拳士開球與好友王柏融隔空「示愛」，成為開球另類插曲，悍將首次與火腿聯名商品熱銷300萬元。

火腿啦啦隊隊長西崎光帶領塩澤美咲、竹市琴美、新井田愛理共4位人氣女孩來到台灣與悍將啦啦隊女孩賽前一起跳狐狸舞。

▲▼富邦悍將日本祭。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將日本祭，前火腿球星杉谷拳士開球。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將日本祭。（圖／富邦悍將提供）

杉谷拳士開球前與台鋼雄鷹前火腿球星王柏融互動，請王柏融帶他去吃台灣美味料理，王柏融也馬上比愛心「告白」一口答應。

富邦悍將本次與北海道日本火腿鬥士隊推出聯名系列商品，包括聯名主題球衣、短TEE、棒球帽等紀念商品，一推出後引起球迷熱議，昨日開賣後MOMO網路通路就被搶購一空，現場旗艦店更吸引球迷提前排隊搶購，其中又以聯名球衣最受歡迎，2日商店營業額上看300萬，明天還有「F VILLAGE大使」滝谷美夢及專屬啦啦隊「FIGHTERS GIRL」的拍照見面會，歡迎球迷朋友們踴躍進場加油！

▲▼富邦悍將日本祭。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將日本祭大受球迷歡迎。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 日本祭富邦悍將火腿啦啦隊聯名商品狐狸舞

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