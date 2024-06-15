台、日、韓啦啦隊首度大巨蛋合體　峮峮希望增加日籍新成員

▲阪神虎啦啦隊TigersGirls和中信兄弟Passion Sisters 。（圖／中信兄弟提供）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟今、明二天在台北大巨蛋舉行兩天的「阪神甲子園球場日」活動，邀請日本阪神隊啦啦隊Tiger Girls來台，由於中信兄弟啦啦隊有韓國成員，讓大巨蛋首次台、日、韓啦啦隊合體，峮峮表示，希望今年或明年可以有日籍成員，融合不同的啦啦隊文化，

今天中信兄弟在台北大巨蛋舉行「阪神甲子園球場日」」找來阪神虎啦啦隊TigersGirls也一同來台，和中信兄弟Passion Sisters合體。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於中信兄弟今年有韓籍外援李丹妃、邊荷律加入，讓大巨蛋第一次出現台、日、韓3國的啦啦隊女孩同台。

Passion Sisters峮峮表示，「這是非常有趣的經驗，我們隊上目前還沒有日籍成員，與她們的互動讓我覺得，或許我們也可以考慮增加一些不同國籍的成員，將各種不同的啦啦隊文化融合在一起。」

▲中信兄弟Passion Sisters 。（圖／中信兄弟提供）

短今說今天自己很「燒腦」，自己透過看劇學會日文、韓文，但要3種語言間溝通，卻用韓文跟Tiger Girls說話，面對邊荷律卻說日文，會一直搞錯。

邊荷律表示，台灣、日本、韓國的啦啦隊在同一個球場上應援，這是一件非常難得的事情，自己在自我介紹時，因為要說多種語言，反而忘記了用韓文自我介紹。

阪神隊Tiger Girls表示，非常享受來台應援的經驗，期待能與Passion Sister在舞台上表演，台灣的應援方式會大家一起，團結的喊口號，非常熱情有活力。

對於台灣的炎熱天氣，她們表示並不擔心，因為大巨蛋的設施完善，而且她們都很適應炎熱溫度，甚至說出：「我愛夏天。」

▲阪神虎啦啦隊TigersGirls。（圖／中信兄弟提供）