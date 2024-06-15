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杉谷拳士高喊「我愛小籠包」　被女孩包圍最喜歡Jessy

▲▼杉谷拳士來台與富邦啦啦隊女孩合影，曝最喜歡Jessy。（圖／富邦悍將提供）

▲杉谷拳士來台與富邦啦啦隊女孩合影，曝最喜歡Jessy。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將本周舉辦「わくわく日本祭」，邀請前日本火腿球星杉谷拳士來台，他在媒體見面會上，第一句開場白就用中文自我介紹說，「我是杉谷拳士，最愛小籠包。」

杉谷拳士退役後仍繼續在棒球圈活躍，這次受邀來台希望能搭起「台日棒球的橋樑」，開球儀式結束後會留在球場，實際看現場的比賽，透過社群的力量，把台灣的魅力傳遞到日本。

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杉谷拳士前一天先與富邦啦啦隊女孩見面，他最喜歡的女孩是Jessi，還拿著她的毛巾合照，他笑言，「昨天來到現場，不僅是單純看女孩表演，也發現台日表演的內容不太一樣，是很好的學習時間，除了觀看女孩表現，也很喜歡她。」

利用來台空擋到訪台北日僑學校，與小朋友進行棒球教室，杉谷拳士也會為新北市的民安國小、興穀國小少棒隊進行棒球教室，與稻田職人、垣內哲也、高國輝一起交流。他表示，「台灣球迷很熱情，希望親身體驗喜歡棒球的熱情。」

杉谷拳士本次來台希望能搭起「台日棒球橋樑」，身為太平洋聯盟大使的他也很期待富邦悍將與太平洋聯盟合作。富邦育樂總經理陳昭如表示，「悍將與火腿保持非常好的關係，這兩年行銷上有很多意見交流，促成今年的合作，去年高國輝引退後，也有教練之間的交流。安排他與丘昌榮教練一起到火腿秋訓。」

火腿去年剛啟用新球場，吸引不少球迷進場，陳昭如說，「我去過新球場，是非常棒的球場，不管是設計或結合在地旅遊、觀光，即使沒有比賽也能創造萬人造訪是大家的榜樣。」

太平洋聯盟海外傳播媒體版權事業處經理高木隆則說，太平洋聯盟一直都很期望有國際視野的發展，其實去年就已經跟樂天桃猿有合作，今年也很感謝富邦球團支持，邀請杉谷拳士先生到現場交流，謝謝大家給予機會。

▲▼富邦悍將邀請杉谷拳士來台。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將邀請杉谷拳士來台。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將邀請杉谷拳士來台。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 火腿球星富邦悍將台日棒球交流啦啦隊女孩小籠包

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