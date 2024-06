快訊／拒被橫掃！獨行俠總決賽G4狂勝38分　雙星3節猛飆50分

▲獨行俠唐西奇。(圖/達志影像/美聯社)

在總冠軍賽0勝3敗面臨「背水一戰」的獨行俠,G4總算在主場一吐怨氣,帶著3種傷勢拚戰還得打止痛針的「金童」唐西奇上半場就猛飆25分,率隊拉開26分差距,第3節甚至將領先擴大到30分以上,雙方主力第4節都沒上陣,達拉斯終場在唐西奇與厄文前3節就合砍50分帶領下,以122比84狂勝38分,將戰線延長到G5。

NBA總冠軍賽G4今(15)日在達拉斯登場,作客的塞爾提克尋求成為史上第10支4戰橫掃奪冠的隊伍,今年季後賽取得16勝2敗的他們,這一戰似乎沒拴緊螺絲,首節就被獨行俠雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)打爆,兩人合砍了22分,力壓綠衫軍雙探花坦圖(Jayson Tatum)與布朗(Jaylen Brown)的15分。

厄文與「金童保鑣」華盛頓(P.J. Washington)在第1節終了前接連飆進外線,將比分拉開到34比21、13分差。獨行俠次節繼續開火,替補後衛艾克森(Dante Exum)開局迅速連下5分,將分差擴大到39比22、17分差,隨後唐西奇連4次出手命中,包含2記三分打,他上半場18投10中攻下25分、4助攻,比綠衫軍雙槍加起來23分還多,達拉斯帶著61比35、26分領先進入下半場。

綠衫軍半場35分是馬茲拉(Joe Mazzulla)執掌兵符以來,塞爾提克半場最低得分。FMVP熱門人選布朗前2節手感盡失,10投3中僅拿8分,還吞下3犯,正負值-18;一哥坦圖攻下15分當中有6分來自罰球線,正負值-25。令人意外的是,前3戰有關鍵演出的後場大將哈勒戴(Jrue Holiday)6投1中僅3分進帳,正負值-28是半場最慘。

進入下半場,獨行俠繼續狂轟猛炸,主戰中鋒加福德(Daniel Gafford)開局與唐西奇完持「空中接力」暴扣,隨後又狠搧塞爾提克一哥坦圖一鍋,今日成為總決賽史上「最年輕」命中三分的20歲菜鳥長人里夫利二世(Dereck Lively II),也在此節最後3分25秒連續上演灌籃,將比分改寫為88比52,場邊的達拉斯傳奇諾威斯基(Dirk Nowitzki)看得眉開眼笑。

