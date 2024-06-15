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快訊／拒被橫掃！獨行俠總決賽G4狂勝38分　雙星3節猛飆50分

▲▼獨行俠唐西奇、加福德。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在總冠軍賽0勝3敗面臨「背水一戰」的獨行俠，G4總算在主場一吐怨氣，帶著3種傷勢拚戰還得打止痛針的「金童」唐西奇上半場就猛飆25分，率隊拉開26分差距，第3節甚至將領先擴大到30分以上，雙方主力第4節都沒上陣，達拉斯終場在唐西奇與厄文前3節就合砍50分帶領下，以122比84狂勝38分，將戰線延長到G5。

NBA總冠軍賽G4今(15)日在達拉斯登場，作客的塞爾提克尋求成為史上第10支4戰橫掃奪冠的隊伍，今年季後賽取得16勝2敗的他們，這一戰似乎沒拴緊螺絲，首節就被獨行俠雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)打爆，兩人合砍了22分，力壓綠衫軍雙探花坦圖(Jayson Tatum)與布朗(Jaylen Brown)的15分。

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厄文與「金童保鑣」華盛頓(P.J. Washington)在第1節終了前接連飆進外線，將比分拉開到34比21、13分差。獨行俠次節繼續開火，替補後衛艾克森(Dante Exum)開局迅速連下5分，將分差擴大到39比22、17分差，隨後唐西奇連4次出手命中，包含2記三分打，他上半場18投10中攻下25分、4助攻，比綠衫軍雙槍加起來23分還多，達拉斯帶著61比35、26分領先進入下半場。

▲▼獨行俠唐西奇、塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

綠衫軍半場35分是馬茲拉(Joe Mazzulla)執掌兵符以來，塞爾提克半場最低得分。FMVP熱門人選布朗前2節手感盡失，10投3中僅拿8分，還吞下3犯，正負值-18；一哥坦圖攻下15分當中有6分來自罰球線，正負值-25。令人意外的是，前3戰有關鍵演出的後場大將哈勒戴(Jrue Holiday)6投1中僅3分進帳，正負值-28是半場最慘。

進入下半場，獨行俠繼續狂轟猛炸，主戰中鋒加福德(Daniel Gafford)開局與唐西奇完持「空中接力」暴扣，隨後又狠搧塞爾提克一哥坦圖一鍋，今日成為總決賽史上「最年輕」命中三分的20歲菜鳥長人里夫利二世(Dereck Lively II)，也在此節最後3分25秒連續上演灌籃，將比分改寫為88比52，場邊的達拉斯傳奇諾威斯基(Dirk Nowitzki)看得眉開眼笑。

獨行俠帶著92比60、32分大幅領先進入決勝節，比賽已經失去懸念，兩隊主力末節都沒上陣。達拉斯在唐西奇3節貢獻29分、5助攻、5籃板和3抄截；厄文繳出21分、6助攻、4籃板，加上角色球員都挺身而出，終場以122比84狂勝38分，避免遭橫掃的窘境，G5將移師塞爾提克主場舉行。

▲▼獨行俠唐西奇、加福德。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇、加福德。（圖／達志影像／美聯社）

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