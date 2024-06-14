中職大巨蛋明星賽瘋搶票！白金特區秒殺　半小時熱銷3萬張

▲中職明星賽記者會。（圖／中職提供）

記者歐建智／綜合報導

2024中華職棒明星賽門票今天（14日）12點開放購票，明星賽首度在台北大巨蛋舉行，除了最大髮香區亮點外，今年更與寶可夢合作，吸引球迷朋友瘋搶票，限量兩場各168席3880元「白金特區」開賣後立刻秒殺。熱區同樣暢銷，截至目前為止，兩場次總銷售已突破3萬張。

一年一度的明星賽「全台最大髮香區」今年再升級，兩日各60位女孩同場環形應援，還有中場知名歌手演出，內野熱區不到10分鐘即完售，僅剩未結帳零星票券釋出。

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聯盟表示，感謝球迷們的熱情支持，今年應援特色也特別採取「全場環形應援」的方式，全場同樂無死角。目前內野非熱區與外野票持續熱賣中，歡迎球迷朋友一起到ibon售票系統購票，參與今年最盛大明星賽。

▲中職明星賽「白金特區」開賣後立刻秒殺。（圖／中職提供）

明星賽門票，內野B1層官方應援前方兩排的「白金特區」3880元，每場限量168席，享優先入場，另可獲得限定好禮及「賽後球員女孩碰拳會」專屬參加資格。

B1層「精品熱區」1880元、「精品站立應援熱區」1480元、「商務區」1080元、「經濟區」780元；內野上層L2分為熱區 780元、非熱區 680元；L4「採寶同樂區」和外野「動滋同樂區」均為580元。

購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」。

▲中職台北大巨蛋明星賽 。（圖／中華職棒提供）