96聯賽第3站天母登場！一哥馮俊凱、一姊黃亭茵將亮相

▲96自転車天母站週末登場。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

96聯賽第3站台北天母城市繞圈站將於本週日(16)點燃戰火，未演先轟動，更將吸引沖繩縣自転車競技連盟協會會長來台挑選種子選手，會長津留﨑由文指出，「我們協會理念是自行車普及、指導及研究，近年有感台灣在自行車活動越發熱絡，期盼台日在自由車競技上也能有更多交流。」

睽違14年天母再度舉行繞圈賽，這也是台北市除了每年的環台賽外，近十年首次在人口密度高的城市街道中舉辦比賽，主辦單位籌備超過半年，共吸引超過300位菁英選手共襄盛舉，台灣一哥馮俊凱、一姊黃亭茵也會在菁英組出賽，賽事精彩可期。

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▲96自転車天母站週末登場。（圖／主辦單位提供）

本場比賽屬於平路繞圈賽，菁英男子組競爭特別激烈，本站設有5個積分點，若有車手全部囊括第一，將直接進帳30分，領騎衫也會在本站易主。

目前持有Fulcrum wheels 冠軍橘衫的是旅外車手李廷威，但他本站因車隊歐洲賽程不克參加，反而給小將葉軒佑機會翻盤，只要拿下單站前5就能重新披上橘衫，另外，張祐誠與徐御凱也都有爭雄的機會。

不過要搶下單站第一並非易事，旅日車手、台灣一哥馮俊凱也將參賽，女子組則有國內最頂尖的衝刺好手黃亭茵加入，戰局更將詭譎多變。

台灣自行車協會理事長楊倩玉表示，「城市繞圈賽觀賞性強，此次台北天母站規劃2.1km短賽道繞圈，民眾可以近距離感受自由車競速氛圍，即便交維申請困難度大增，但我們會逐步完善排除，此次沖繩協會來台挑選種子選手更證明我們做了對的事！未來我們有信心打造更多舞台讓台灣自由車選手有被看見的機會。」