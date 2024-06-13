KD願把FMVP讓給柯瑞？　前勇士隊友爆：咖哩打太爛差點哭出來

"I remember they was neck and neck... Steph had one bad game, KD was hitting, locker room Steph's head was down, damn near in tears after a win."



Nick Young on how bad Steph Curry wanted Finals MVP over Kevin Durant



(via @GilsArenaShow)pic.twitter.com/o7hJcQY6Nb — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 12, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)2022年在不被看好之下，在杜蘭特(Kevin Durant)離隊3年後再次率隊奪冠，並贏得生涯獨缺的FMVP。灣區2018年冠軍成員楊恩(Nick Young)近日在節目上爆料，KD贏得2017年FMVP後，2018年時有意把這個獎項讓給柯瑞，但「咖哩」G3整場16投僅3中，贏球後卻差點哭出來。

「瘋狂射手」楊恩生涯僅2017-18賽季披勇士戰袍就順利捧盃，那支「宇宙勇」橫掃了另一位天王詹姆斯(LeBron James)領軍的騎士完成2連霸，杜蘭特也連2年奪下FMVP獎項，這使得灣區一哥柯瑞雖在2015到2018年、4年拿下3冠，卻3次都錯失FMVP獎盃。

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▲楊恩爆料，柯瑞2018年爭奪FMVP時因G3打太爛差點哭出來。（圖／達志影像／美聯社）

楊恩近日在「零號探員」亞瑞納斯(Gilbert Arenas)的節目上爆料，那年的FMVP之爭，是杜蘭特與柯瑞的兩人競爭，「我記得他們當時不分上下。柯瑞有一場比賽打得很糟糕，杜蘭特表現出色。當時在休息室，柯瑞低下了頭，幾乎在贏球後哭出來。」

楊恩所說的比賽是2018年總冠軍賽G3，柯瑞該役莫名失去手感，16投3中，命中率跌到2成，僅拿下11分；杜蘭特則暴砍了43分、13籃板和7助攻。據楊恩的說法，由於杜蘭特2017年已經拿過FMVP，那年他原本有意讓給柯瑞，沒想到「咖哩大神」自己搞砸了。

若這件事屬實，亞瑞納斯完全可以理解柯瑞當下的沮喪心情，「我離得到這個榮譽這麼近，你覺得我會不想去爭取嗎？但我肯定會說，這沒什麼。」

▲▼效力勇士時期的杜蘭特與柯瑞。（圖／CFP）