快訊／中職明星賽首次「攻蛋」票價公布　最貴3880元、最便宜580元

▲中職明星賽票價暨名單記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒明星賽將首次「攻蛋」在大巨蛋開打，7月20日、21日為期兩天的明星賽，由中華隊交手明星隊華麗陣容對陣。票價公告，最貴3880元、最低580元。

明星賽場內外活動豐富，六隊球星雲集、兩日超過百位女孩應援，超強跨界合作更成為最大亮點，中華職棒和寶可夢 Pokemon GO 強強聯手，即將在大巨蛋打造出今夏最熱鬧明星賽派對。今年明星賽座位規劃開放至大巨蛋4 層，單場達2.85萬席，兩場次5.7 萬席，預計將打破中職明星賽史上最多人進場紀錄。

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藝人嘉賓助陣明星賽，中場演唱表演將為大家帶來最動聽的音樂盛會，週六由情歌天后「丁噹」和全創作唱跳歌手「鼓鼓 呂思緯」聯手嗨翻大巨蛋；週日邀請到玉女歌手「蘇慧倫」、情歌王子「Bii 畢書盡」為球迷朋友帶來多首膾炙人口的歌曲。

一年一度「全台最大髮香區」再升級，六隊啦啦隊女孩首度齊聚臺北大巨蛋，兩日各 60位、總計超過百位女孩，將在大巨蛋內野B1區、內野L2熱區與外野同樂區不定時和大家一起全場應援，顏值最高、最亮眼、最大陣仗女孩應援團，即將在明星賽與所有的球迷朋友加油同樂！



明星賽門票將於14日中午12點，在ibon 售票系統全面開賣，區域開放內野B1 至L4樓層及外野 B1樓層，多種票價供球迷朋友選擇。內野B1層官方應援前方兩排的「白金特區」3880元，每場限量168席，享優先入場，另可獲得限定好禮及「賽後球員女孩碰拳會」專屬參加資格。B1 層「精品熱區」1880元、「精品站立應援熱區」1480元、「商務區」1080元、「經濟區」780元；內野上層L2分為熱區 780元、非熱區 680元；L4「採寶同樂區」和外野「動滋同樂區」均為580元。購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」。另外明星賽兩日正式開賽時間，首日為17:35、次日為 16:05，中華隊位於一壘側、明星隊位於三壘側，購票時請球迷朋友特別留意！