運動雲

>

快訊／中職明星賽首次「攻蛋」票價公布　最貴3880元、最便宜580元

▲▼中職明星賽票價暨名單記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中職明星賽票價暨名單記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒明星賽將首次「攻蛋」在大巨蛋開打，7月20日、21日為期兩天的明星賽，由中華隊交手明星隊華麗陣容對陣。票價公告，最貴3880元、最低580元。

明星賽場內外活動豐富，六隊球星雲集、兩日超過百位女孩應援，超強跨界合作更成為最大亮點，中華職棒和寶可夢 Pokemon GO 強強聯手，即將在大巨蛋打造出今夏最熱鬧明星賽派對。今年明星賽座位規劃開放至大巨蛋4 層，單場達2.85萬席，兩場次5.7 萬席，預計將打破中職明星賽史上最多人進場紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

藝人嘉賓助陣明星賽，中場演唱表演將為大家帶來最動聽的音樂盛會，週六由情歌天后「丁噹」和全創作唱跳歌手「鼓鼓 呂思緯」聯手嗨翻大巨蛋；週日邀請到玉女歌手「蘇慧倫」、情歌王子「Bii 畢書盡」為球迷朋友帶來多首膾炙人口的歌曲。

一年一度「全台最大髮香區」再升級，六隊啦啦隊女孩首度齊聚臺北大巨蛋，兩日各 60位、總計超過百位女孩，將在大巨蛋內野B1區、內野L2熱區與外野同樂區不定時和大家一起全場應援，顏值最高、最亮眼、最大陣仗女孩應援團，即將在明星賽與所有的球迷朋友加油同樂！

明星賽門票將於14日中午12點，在ibon 售票系統全面開賣，區域開放內野B1 至L4樓層及外野 B1樓層，多種票價供球迷朋友選擇。內野B1層官方應援前方兩排的「白金特區」3880元，每場限量168席，享優先入場，另可獲得限定好禮及「賽後球員女孩碰拳會」專屬參加資格。B1 層「精品熱區」1880元、「精品站立應援熱區」1480元、「商務區」1080元、「經濟區」780元；內野上層L2分為熱區 780元、非熱區 680元；L4「採寶同樂區」和外野「動滋同樂區」均為580元。購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」。另外明星賽兩日正式開賽時間，首日為17:35、次日為 16:05，中華隊位於一壘側、明星隊位於三壘側，購票時請球迷朋友特別留意！

關鍵字： 職棒明星賽大巨蛋票價華麗陣容

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

中職明星賽參賽名單揭曉　陳傑憲、王威晨當隊長

中職明星賽參賽名單揭曉　陳傑憲、王威晨當隊長

大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

明星賽全壘打大賽名單公布　「叫恁總誒出來打」建仔與洪總比打擊

明星賽全壘打大賽名單公布　「叫恁總誒出來打」建仔與洪總比打擊

前NBA球員躲避追捕突暈倒　受心理疾病折磨曾路邊行乞染毒癮

前NBA球員躲避追捕突暈倒　受心理疾病折磨曾路邊行乞染毒癮

湖人還有機會？老鷹可能送走兩後場明星　洛城記者爆詹皇恐離隊

湖人還有機會？老鷹可能送走兩後場明星　洛城記者爆詹皇恐離隊

快訊／中職明星賽首次「攻蛋」票價公布　最貴3880元、最便宜580元

快訊／中職明星賽首次「攻蛋」票價公布　最貴3880元、最便宜580元

40秒內擺出100個POSE　上萬網友跪了：不跳機械舞太浪費

熱門新聞

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

中職明星賽參賽名單揭曉　陳傑憲、王威晨當隊長

大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台籃第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃

2快訊／響尾蛇釋出陳聖平　確定返台選秀

3邱丹酒駕遭開除　妻子李芳發文

4陳又瑋遭爆分手　女友：有第三者介入

5中職明星賽參賽名單揭曉

最新新聞

1中職明星賽最強外援登場！

2陳傑憲讚帥度　王威晨：終於誇我了

3旅外最大禮　阿巴西T1年度MVP二連霸

4費城人主戰捕手將進行手術！

5美媒傳道奇看上2大游擊

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366