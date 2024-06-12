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曝喬帥人氣不及自己與納達爾原因　費德勒：當時沒給他應有尊重

▲喬科維奇（Novak Djokovic）與費德勒（Roger Federer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇（Novak Djokovic）與費德勒（Roger Federer）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）身為三巨頭最後橫空出世的崛起者，現卻成為坐擁24座大滿貫男子單打冠軍的紀錄保持人，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）近期在紀錄片中坦言，當喬帥在男子網壇偉大時代首次成為競爭者時，他沒有給予對方「應有的尊重」。

現年37歲的喬科維奇，去年橫掃三座大滿貫冠軍頭銜，唯一沒拿下的溫網也奪下亞軍的好成績，共計24座大滿貫獨居史上第一，雖然因為法網沒能晉級決賽而讓出球王寶座，但目前生涯球王周數428周依舊是空前紀錄。不過當年在喬科維奇成為佼佼者時，由於網壇已有費德勒與納達爾（Rafael Nadal）兩大天王，喬帥人氣也受到影響。

費德勒表示，喬科維奇很難在球迷中獲得與自己和納達爾等人同等的支持，因為喬帥常常被視為「聚會破壞者」，「我猜他是納達爾和我球迷的聚會破壞者，」費德勒說道，「那裡有很多對於我和納達爾的愛，所以當喬科維奇橫空出世時，可能很多人都認為：聽著，我們不需要第三個人，我們對費德勒和納達爾很滿意」。

費德勒在紀錄片中也回憶到，自己當時沒有給喬科維奇應有的尊重。回憶起兩人生涯首度碰頭，2006年在蒙地卡羅大師賽，費德勒以6比3、2比6、6比3拿下勝利，晉級的費德勒當時走出球場時心想：「嗯，他（喬科維奇）打得還行。」

費德勒認為，儘管有一些炒作，但自己當時並沒有完全認同他，「我認為因為他的技術缺陷，導致我沒有給予他應有的尊重。我覺得喬科維奇的正手握拍非常極端，而他的反手對我來說並不像現在那麼流暢。但後來他很好地解決了這些問題，並成為一名令人難以置信的怪物球員。」

費德勒也分談到自己的球迷不喜歡喬科維奇的原因，「他們認為Roger打球很從容、更容易些，而當喬科維奇帶著鮮明的個性以及不惜一切都想要獲勝的勇氣出現時，我覺得與球迷之間的關係也影響了喬科維奇，有些球迷會被他太專注於這件事而嚇跑。」

費德勒說，在實際相處後，他發現喬科維奇似乎被誤解了，「如果不看場上的表現，他是誰？他有什麼樣的價值觀？我知道他相當珍視自己的家庭。」

關鍵字： 喬科維奇費德勒

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