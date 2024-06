曝喬帥人氣不及自己與納達爾原因　費德勒：當時沒給他應有尊重

▲喬科維奇(Novak Djokovic)與費德勒(Roger Federer)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

塞爾維亞前球王喬科維奇(Novak Djokovic)身為三巨頭最後橫空出世的崛起者,現卻成為坐擁24座大滿貫男子單打冠軍的紀錄保持人,「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)近期在紀錄片中坦言,當喬帥在男子網壇偉大時代首次成為競爭者時,他沒有給予對方「應有的尊重」。

Roger Federer on Novak Djokovic:



“I think I didn’t give Novak the respect he deserved because of his technical flaws . . . But then he ironed those things out super well and became an unbelievable monster of a player. I guess he was the party crasher of Rafa and Roger fans." pic.twitter.com/8EVnw7cg2I