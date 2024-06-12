舒瓦柏重回芬威球場轟雙響　費城人擊敗紅襪豪奪8連勝

▲舒瓦柏（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

費城費城人今天（12日）到波士頓客場挑戰紅襪，靠著「核彈頭」開路先鋒舒瓦柏（Kyle Schwarber）單場雙響砲，以及王牌右投惠勒（Zack Wheeler）先發7局僅失1分的好表現，以4比1擊敗紅襪，費城人取得8連勝，紅襪則是苦吞近4戰的第3敗。

一局上費城人率先發動攻勢，首棒舒瓦柏咬中紅襪先發克勞佛（Kutter Crawford）的第一球91英里紅中速球，一棒扛向右外野形成444英尺特大號全壘打，這是舒瓦柏職業生涯第37支首局首打席全壘打，也是他本賽季的第六支，幫助球隊取得1比0領先。

紅襪下個半局馬上還以顏色，瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）在三壘有人的時候適時敲出高飛犧牲打，雙方戰成1比1。

費城人四局上攻勢再起，二出局二、三壘有人時，左外野手達爾（David Dahl）敲出二壘滾地球，原本可以順利結束半局，沒想到紅襪一壘手史密斯（Dominic Smith）卻發生嚴重漏接失誤，費城人壘上跑者全部回來，將領先優勢擴大至3比1。

舒瓦柏在五局上逮中克勞佛的紅中指叉球，轟出一發427英尺遠的陽春砲再添1分，費城人取得4比1領先。後面幾局兩隊進攻都毫無進展下，費城人終場就以3分差奪下系列賽首勝。

這是舒瓦柏自2021年美聯冠軍賽為紅襪隊效力以來，首次回到芬威球場，他說，「我確信有些人會感到有點疲倦、精神恍惚，無論是什麼原因，」

舒瓦柏表示，「我會變得更有攻擊性，每個人都強調（需要）有一個好的開始，而我們做到了，我們真的不喜歡輸球，我認為好勝心就是我們的動力。」

費城人先發惠勒在首局失分後表現回穩，在接下來的6局內僅再被紅襪打線敲出1支安打，以88球投完7局，投出4次三振、責失1分的好成績，順利收下本季第8勝。