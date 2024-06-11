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快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

▲ 2023亞錦賽中華隊陳聖平。（圖／記者李毓康攝）

▲旅美好手陳聖平。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／綜合報導

亞利桑那響尾蛇隊內野手陳聖平近期傳出將結束旅美生涯，返台報名今年中職季中選秀，雖然所屬經紀公司否認，但今(11)晚最新消息，響尾蛇已經將陳聖平釋出，並確定投入中職選秀，或許會牽動今年中職季中選秀的版圖。

畢業於成德高中的陳聖平今年23歲，於2019年以30萬美元(約971萬台幣)簽約金加盟響尾蛇，成為成德高中隊史首位旅美野手，但他卻因為遭遇疫情影響，直到2021年才展開賽季。

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今年陳聖平從2A開季，25場出賽打出.183/.236/.244的打擊三圍，外帶1轟、2盜壘、8分打點，目前旅美生涯共累積282場出賽，打出.217/.298/.322的打擊三圍，外加17轟、114分打點。

先前報導指出，陳聖平從去年開始就有意返台發展，並跟隨富邦悍將一起訓練，雖然今年賽季在2A層級穩定出賽，不過仍有考慮返台選秀的想法，而在被響尾蛇釋出之後，可能近期就飛回台灣投入中職選秀，同時備戰下半季。

陳聖平所述經紀公司悍創行銷晚間表示，「他一直有想要回來台灣打球的想法，有跟球隊溝通，也獲得球隊同意，確定會返台投入中職選秀。」

關鍵字： 響尾蛇陳聖平中職

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