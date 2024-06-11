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鈴木駿輔首次主場MVP唱中文歌　許願下次與啦啦隊女孩跳舞

▲樂天桃猿鈴木駿輔。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿鈴木駿輔。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿日籍洋投鈴木駿輔11日對戰中信兄弟，繳出生涯首次優質先發，也初次體驗主場MVP頒獎，不過他只有展現歌喉沒有秀舞技，他笑言，「下次勝投要跟啦啦隊跳舞。」

鈴木駿輔主投6.2局，用99球，僅被敲3安打，有5次保送，奪4次三振，僅失1分，繳出優質先發內容，拿下第2勝，也獲選為MVP。總教練古久保健二表示，「他繳出跟以往不同的內容，製造很多滾地球，不慣直球、變化球控球都有進步。」至於下周是否還有機會先發，古久保掐指一算並表示，有很大的機會。

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鈴木駿輔前一次先發勝投已經是4月4日對味全龍，投5局拿下首勝，相隔兩個月再拿勝投，他坦言，「對台灣打者越來越有心得，之前會用直球硬拚，近期參考台鋼小野寺賢人，以及隊友魔神樂投球內容，他們都不是靠球速，而是仰賴控球和變化球。」

鈴木駿輔在二軍維持不錯的表現，他坦言，「在二軍就是以調整控球為目標，盡可能不要太出力，不過今天仍有幾顆球太用力而失投，但降低失分的情況好很多。」

目前第5號洋投肯特正在二軍預備，且預計12日就會展開LiveBP（實戰投打練習），而且其他洋投威能帝、霸威斯及魔神樂都表現不錯，而帶來競爭感。鈴木駿輔表示，「其他洋投都有累積勝投，只有我比較慢，且在二軍時間長，所以平常都在看洋投比賽，今天終於換我在桃園主場先發，是非常幸褔的時間，而且贏球更開心。」

首度獲頒MVP，鈴木駿輔繼「動紫趴」之後，再度在球迷面前展現歌喉，接連上《灌籃高手》主題曲和中文歌《彩虹》。他笑言，「原本沒想到會唱歌，因為主場特有的MVP舞台是跟啦啦隊跳舞，希望下次勝投可以跳，這次沒有跳舞，應該是老天告訴我下次要投更好。」

看過好友小野寺賢人在台鋼MVP舞台的特殊舞蹈，他笑言，「跳得有點不太好。」至於自家應援曲是否有偷練？他笑說，「都在下面看，不要太難的話，應該可以。」

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