「法官」休兵洋基不拚打擊　羅丹連7戰優質先發率隊摘連勝

紐約洋基今(11)日客場踢館堪薩斯皇家,雖然目前敲出24轟暫居聯盟全壘打王的隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)本季首度休兵,但洋基仍靠著投手群的好投封鎖住皇家打線,尤其王牌左投羅丹(Carlos Rodon)先發主投7局只掉1分,連7場先發都繳出「優質先發」表現,最終率領洋基以4比2氣走皇家,收下近期二連勝。

此役洋基雖然剛摘下單週最佳球員的主砲「法官」輪休,但迎回因左前臂發炎缺席3場比賽的強打索托(Juan Soto),擔任先發二棒、指定打擊的他,首打席就敲安,並藉由隊友維杜戈(Alex Verdugo)的適時安打,跑回洋基第一分。

洋基主帥布恩(Aaron Boone)透露,索托目前揮棒跟傳球的時候已經沒有疼痛的感覺,並指出他會在這個系列賽讓索托重回外野防區,但因為球隊在首戰之前,半夜才抵達堪薩斯,所以讓他先以指定打擊的身份適應比賽。

