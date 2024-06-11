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「法官」休兵洋基不拚打擊　羅丹連7戰優質先發率隊摘連勝

▲洋基羅丹、索托。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基羅丹。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

紐約洋基今(11)日客場踢館堪薩斯皇家，雖然目前敲出24轟暫居聯盟全壘打王的隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)本季首度休兵，但洋基仍靠著投手群的好投封鎖住皇家打線，尤其王牌左投羅丹(Carlos Rodon)先發主投7局只掉1分，連7場先發都繳出「優質先發」表現，最終率領洋基以4比2氣走皇家，收下近期二連勝。

此役洋基雖然剛摘下單週最佳球員的主砲「法官」輪休，但迎回因左前臂發炎缺席3場比賽的強打索托(Juan Soto)，擔任先發二棒、指定打擊的他，首打席就敲安，並藉由隊友維杜戈(Alex Verdugo)的適時安打，跑回洋基第一分。

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▲洋基羅丹、索托。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基索托。（圖／達志影像／美聯社）

洋基主帥布恩(Aaron Boone)透露，索托目前揮棒跟傳球的時候已經沒有疼痛的感覺，並指出他會在這個系列賽讓索托重回外野防區，但因為球隊在首戰之前，半夜才抵達堪薩斯，所以讓他先以指定打擊的身份適應比賽。

而在索托跑回洋基第1分之後，緊接著拉梅修(DJ LeMahieu)的強迫取分，送回洋基單局第2分，首局打下2分後，洋基第4局再靠著捕手特雷維諾(Jose Trevino)在二、三壘有人之際的適時安打，追加2分，前4局已經取得4比0的遙遙領先。

獲得打線支援，本季第14場掛帥先發的羅丹也延續本季的火熱表現，他在前4局沒有讓任何皇家打者敲安，僅投出一次觸身球讓對方上壘，但馬上用雙殺化解，形成另類的「12上12下」。

羅丹在5局下遭遇此役首度危機，被對方連敲2支安打攻佔得點圈，但他成功讓對方打者擊出滾地球形成雙殺，力保不失，而在7局下半，羅丹再度出現亂流，單局被敲出3支安打，終於失掉此役第1分，不過他又展現自己的「滾地球投手」特質，順利讓對方敲出滾地球抓到第三個出局數止血。

最終羅丹繳出一場7局被敲出5支安打、送出3K、失1分的好投奪勝，不僅連7場比賽「優質先發」，這7戰也都統統收下勝投，目前整季累積9勝2敗、防禦率2.93。

關鍵字： 洋基羅丹法官MLB

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