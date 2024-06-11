3屆MVP約基奇大戰美國夢幻隊？　塞爾維亞奧運名單有5位NBA球星

Selektor Pešić odredio spisak kandidata za mušku "A" reprezentaciju ???????? Srbije na Olimpijskim igrama



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記者游郁香／綜合報導

3屆NBA年度MVP約基奇(Nikola Jokic)今年季後賽止步次輪，沒能幫助金塊完成2連霸，不過他有可能代表塞爾維亞出戰巴黎奧運，塞國已他納入奧運男籃16人名單中，除了這位金塊超級巨星之外，還有其他4位來自NBA的好手，包括老鷹當家神射手波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)。

塞爾維亞公布了奧運男籃16人大名單，根據FIBA(國際籃總)官方報導，塞國籃協確認3屆MVP約基奇將回到國家隊，他去年並未參加世界盃，前一次披國家隊戰袍得追溯到2022年歐錦賽，但只拿下第9名；他也是塞爾維亞2016年里約奧運銀牌成員之一。

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塞爾維亞的名單上共有5名NBA球員，除了堪稱當今NBA最強中鋒約基奇之外，還有黃蜂30歲菜鳥後衛米齊奇(Vasilije Micic)，他在歐洲征戰多年，是2屆歐洲聯賽冠軍得主，2021年還獲頒歐洲聯賽MVP、2022年歐洲聯賽得分王，在土耳其超級聯賽戰功彪炳。

另外3人分別為熱火前鋒喬維奇(Nikola Jovic)、老鷹當家神射手波格丹諾維奇以及黃蜂前鋒波庫謝夫斯基(Aleksej Pokusevski)，其中波格丹諾維奇是上屆世界盃最佳5人之一。

▲3屆MVP約基奇有望代表塞爾維亞出征巴黎奧運 。（圖／達志影像／美聯社）

根據FIBA官網的消息，塞爾維亞男籃預計6月24日(當地時間)正式開始備戰奧運，7月5日與荷蘭、7月7日與土耳其進行「閉門」熱身賽。首場正式的熱身賽要在里昂對上本屆奧運地主法國男籃，比賽時間為7月12日，奧運前還將交手澳洲、美國和日本暖身。

塞爾維亞巴黎奧運與美國、南蘇丹和波多黎各賽區勝者同在C組，若約基奇如期披上國家隊戰袍，將可以看到他與另外3大NBA天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)領銜的美國夢幻男籃大戰的精彩劇碼。

▼美國夢幻男籃12人名單。（圖／記者游郁香製）