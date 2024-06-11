裁判抓魏碩成超時卻誤判惹議　今年已有2位打者超時三振

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟10日與富邦悍將比賽，6局下申皓瑋打擊時發生兄弟投手魏碩成被抓投球超時事件，中職事後承認是打者超時誤判，引發球迷熱議，而中職今年針對打者超時已抓到2人且都三振。

▲中信兄弟投手教練王建民上場抗議 。（圖／攝影中心攝）

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10日比賽6局下富邦悍將一出局一、二壘有人，魏碩成對上申皓瑋，2好3壞之後，魏碩成一直等著申皓瑋站進打擊區，並且做好準備打擊動作，此時二壘審喊出魏碩成投球超過25秒，計壞球1顆，因此保送申皓瑋造成滿壘。

中信兄弟總教練平野惠一上來抗議，認為是打者超時影響到投手，裁判去觀看重播，用麥克風說明，「經審視影帶確認，擊球員沒有違反，投手違反秒數規定，因為沒有畫面因此也不計挑戰次數。」

兄弟投手教練王建民動怒上去跟主審抗議，平野惠一再去向了解狀況，賽後平野惠一認為打者沒有在規定時間（8秒）內做好準備。

中職賽務部在昨天賽後坦承是誤判，申皓瑋於倒數11秒時進入打擊區，但因規則上有備註雙眼需看向投手，在檢視畫面申皓瑋在倒數8秒進入倒數7秒時轉向投手，因轉頭發生在一瞬間，裁判第一時間未能同步掌握，賽後裁判組已經進行內部檢討，並依規定扣考核分數處分。

中職在2022年2月22日為了加快比賽節奏，規定投手在投手丘持有球開始計時20秒內必須投球，擊球員應在計時開始後10秒內進入打擊區，如果打者在10秒內未進入打擊區，主審先警告一次，再來就是判一顆好球。

今年中職針對縮短比賽時間，規定投手在壘上無人需在20秒內啟動投球動作，壘上有人則是25秒內，捕手需在倒數剩餘9秒前雙腳進入接捕區，打者需在倒數剩餘8秒前雙腳進入打擊區。

中職今年在4月4日發生味全龍捕手蔣少宏因為倒數剩餘8秒前沒進入擊球區，被判好球導致三振出局，是今年第1位因超時違規被判好球遭三振的打者。

5月8日樂天桃猿林泓育被主審邱景彥判定在倒數8秒前沒進入擊球區，給予好球，最後慘遭三振，成為史上第2人。

蔣少宏當時就指出，打者要在倒數剩餘8秒前雙腳進入打擊區，而且規定是要注視投手並隨時準備好擊球姿勢。

對比昨天魏碩成與申皓瑋的狀況，申皓瑋在倒數8秒進入倒數7秒時轉向投手，明顯還未準備好擊球姿勢，依規則是打者違規，要被判三振形成二出局，最後因誤判變保送成一出局滿壘。

中信兄弟之後換投蔡齊哲，二出局後保送王勝偉擠回1分，形成3比3平手。富邦在8局下攻進2分，以5比3贏球。