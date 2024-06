Lucky魔咒發威！厄文對綠軍12連敗　2戰僅拿28分坦言有點失望

▲獨行俠厄文(右)深陷Lucky魔咒。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

獨行俠睽違13年重返總冠軍賽,面對經驗與深度都更勝一籌的聯盟頭號種子塞爾提克,前2場都敗下陣來,擁有冠軍戒的後場招牌厄文(Kyrie Irving)表現低迷,讓達拉斯陷入窘境,他兩戰合計37投13中,命中率慘跌到35%,加起來只得28分,自從他踩了綠衫軍主場Logo「Lucky」後,他對前東家苦吞12連敗。

Kyrie Irving in the first TWO games of the 2024 NBA Finals vs. Boston



28 PTS, 13/37 - 35 FG%, 0/8 3PM, 0-2 record



Game 1 - 12 PTS, 6/19 FGM - 32 FG%

Game 2 - 16 PTS, 7/18 FGM - 39 FG%



After Game 1, Kyrie said that “I thought it was gonna be a little louder in here”… pic.twitter.com/vJWk5sh3ec