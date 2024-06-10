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Lucky魔咒發威！厄文對綠軍12連敗　2戰僅拿28分坦言有點失望

▲▼獨行俠厄文、塞爾提克懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠厄文（右）深陷Lucky魔咒。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠睽違13年重返總冠軍賽，面對經驗與深度都更勝一籌的聯盟頭號種子塞爾提克，前2場都敗下陣來，擁有冠軍戒的後場招牌厄文(Kyrie Irving)表現低迷，讓達拉斯陷入窘境，他兩戰合計37投13中，命中率慘跌到35%，加起來只得28分，自從他踩了綠衫軍主場Logo「Lucky」後，他對前東家苦吞12連敗。

前3輪季後賽屢屢化身「關鍵先生」的厄文，進入總冠軍賽突然手感盡失，G1整場19投6中，命中率32%，僅拿12分；G2則是18投7中，命中率39%，只有16分進帳，沒能給予搭檔「金童」唐西奇(Luka Doncic)太多支援。他2戰合計37投13中，命中率僅35%，三分球更是8投都落空。

《The Ringer》名記者歐康納(Kevin O'Connor)指出，厄文完全被塞爾提克後場大將哈樂戴(Jrue Holiday)和懷特(Derrick White)所壓制，「如果厄文的表現不能提升，唐西奇就不得不單場出手30次以上。」

▲▼獨行俠厄文、塞爾提克懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

受到右膝、左腳踝和胸腔挫傷纏身的唐西奇，連2場都轟破30分，G2更繳出30分、11助攻和11籃板的大三元數據，成為NBA總冠軍賽史上最年輕締造30分大三元的球員；美中不足的是他單場8罰僅4中，全隊則是24罰16中，罰球命中率只有66.7%，他們錯失了8罰，最後輸了7分，罰球不準成了致命傷。

唐西奇賽後表示，獨行俠必須做好3件事情才能贏球，包括命中投籃、提高罰球命中率並減少失誤，他也一肩扛起敗戰責任。

▲▼獨行俠厄文、塞爾提克懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠厄文（右）、塞爾提克懷特。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，自厄文2021年季後賽首輪G4賽後踩踏塞爾提克主場Logo「Lucky」後，他已連輸給綠衫軍12場，這個魔咒仍在持續，他這2戰熄火讓獨行俠受到重傷害。塞爾提克這8節比賽中，只有1節失分超過25分，顯見他們出色的防守實力。

對於自己無法在禁區製造更多機會，厄文坦言有點失望，「顯然，我在對位哈樂戴和布朗(Jaylen Brown)時有一些優勢，我只需要轉化這些機會。」

▼NBA季後賽6月10日戰況。（圖／記者游郁香製）

▲▼NBA季後賽6月10日戰況。（圖／記者游郁香製）

關鍵字： NBA獨行俠厄文唐西奇塞爾提克

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