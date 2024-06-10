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想當一粒學妹嗎？　台鋼Wing Stars啦啦隊新血徵選開跑

▲台鋼Wing Stars啦啦隊新血徵選開跑。（圖／桂田文創提供）

▲台鋼Wing Stars啦啦隊新血徵選開跑。（圖／桂田文創提供）

體育中心／綜合報導

台鋼集團桂田文創Wing Stars啦啦隊將於2024年舉辦「Becoming Wing Stars」啦啦隊徵選，並於今日公開徵選辦法。該活動旨在招募熱愛體育賽事且有意加入Wing Stars的新人。台鋼集團自2023年起，以提供喜愛表演且有實力的素人朋友機會與平台為目標，引進韓式培訓體系，並於2024年初正式與大眾見面。

該集團持續投入專業資源，秉持屬地主義、在地培育、持續性發展的精神，續辦「2024 Becoming Wing Stars」徵選。報名方式為網路報名，不限年紀、性別及國籍，只要沒有存在任何演藝經紀合約、直播合約關係，都歡迎報名。

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徵選過程分為四階段，包括初選評比、新秀複賽、專屬培訓及決選。初選評比由工作小組進行十大面向評估，入圍者將晉級新秀複賽，並在舞台上展現個人魅力與活力。通過複賽的選手將參與專業師資打造的專屬培訓，接受全方位課程。最後，決選將由名人、專業評審及現場觀眾共同驗收培訓成果，通過層層考驗的參賽者將獲得台鋼集團桂田文創Wing Stars啦啦隊保證年薪50萬元的正式合約，成為最耀眼的Wing Stars。

關鍵字： 台鋼啦啦隊徵選表演舞台

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