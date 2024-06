在3個不同場地奪下大滿貫冠軍　艾卡拉茲：我很自豪

▲艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

世界排名第二的西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)歷經4小時19分的五盤大戰後,以6比3、2比6、5比7、6比1、6比2擊敗德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev),奪下生涯首座火槍手盃,同時也是他生涯第3座大滿貫冠軍,賽後也寫下一項超神紀錄。

The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title ???????? #RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O

這場勝利讓年僅21歲的艾卡拉茲成為繼康諾斯(Jimmy Connors)、韋蘭德(Mats Wilander)、阿格西(Andre Agassi)、瑞士天王費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)以及塞爾維亞前球王喬科維奇(Novak Djokovic)後,第七位在三個場地上贏得大滿貫賽事的球員。而艾卡拉茲是達成這項壯舉最年輕的球員,今年5月他才剛過21歲生日。

「感到自豪,贏得大滿貫總是很特別的,」艾卡拉茲說,「在每個大滿貫中贏得第一個冠軍總是非常特別的,但在羅蘭·加洛斯球場,認識所有贏得這項賽事的西班牙球員,能夠將我的名字列入這份令人驚嘆的名單中是令人難以置信的。自從我開始打網球以來,我就夢想有一天能上榜。」

21-YEAR-OLD CARLOS ALCARAZ BECOMES THE YOUNGEST MAN TO WIN A MAJOR FINAL ON ALL THREE SURFACES pic.twitter.com/HKEQcIWyJk