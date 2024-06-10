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在3個不同場地奪下大滿貫冠軍　艾卡拉茲：我很自豪

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

世界排名第二的西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）歷經4小時19分的五盤大戰後，以6比3、2比6、5比7、6比1、6比2擊敗德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），奪下生涯首座火槍手盃，同時也是他生涯第3座大滿貫冠軍，賽後也寫下一項超神紀錄。

這場勝利讓年僅21歲的艾卡拉茲成為繼康諾斯（Jimmy Connors）、韋蘭德（Mats Wilander）、阿格西（Andre Agassi）、瑞士天王費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）以及塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）後，第七位在三個場地上贏得大滿貫賽事的球員。而艾卡拉茲是達成這項壯舉最年輕的球員，今年5月他才剛過21歲生日。

「感到自豪，贏得大滿貫總是很特別的，」艾卡拉茲說，「在每個大滿貫中贏得第一個冠軍總是非常特別的，但在羅蘭·加洛斯球場，認識所有贏得這項賽事的西班牙球員，能夠將我的名字列入這份令人驚嘆的名單中是令人難以置信的。自從我開始打網球以來，我就夢想有一天能上榜。」

艾卡拉茲也提到，考慮到自己帶著傷勢參加比賽，所以這屆法網對他來說意義重大，「也許這是我真正為自己感到自豪的時刻。因為我上個月所做的一切只是為了與我的團隊一起為這場比賽做好準備，並與他們進行了很多交談，所以我要說，這是我最為自己感到自豪的一件事。」

法網賽史14屆冠軍、西班牙名將納達爾賽後也馬上發文表示祝賀，「恭喜艾卡拉茲取得了巨大勝利！偉大的勝利！為你的成功感到非常高興！」

關鍵字： ATP法網艾卡拉茲

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