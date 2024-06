雙轟含滿貫、6打點海扁洋基　道奇賀南德茲：我享受一切

▲賀南德茲(Teoscar Hernández)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇今天(9日)以11比3擊敗美聯榜首紐約洋基,其中明星外野手賀南德茲(Teoscar Hernández)貢獻單場雙響砲外加6分打點為致勝功臣,賽後他也透露自己的「殺手心態」以及當下心情。

二局上半,賀南德茲個人首打席、首球就打出一發416英尺的大號陽春砲,幫助道奇先馳得點取得1比0領先;八局上半滿壘的時候再轟出一支滿貫全壘打給洋基一記重拳,這一轟也幫助道奇奠定勝基,取得對戰二連勝。

被問到在得點圈有人的時候打擊時,有很享受嗎?賀南德茲直呼「我想成為一名真正優秀的球員,我希望每次上場打擊時都處於這種情況,即使我被三振或沒有把跑者送回來也沒關係,等到下次有機會時,我會試圖扳回一城並努力做得更好。」

The production is All-Star caliber, but THIS RIGHT HERE is why I love Teoscar Hernandez so much



He shows more passion than anyone on this team pic.twitter.com/tYP0Uj7VFh