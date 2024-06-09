雙轟含滿貫、6打點海扁洋基　道奇賀南德茲：我享受一切

▲賀南德茲（Teoscar Hernández）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇今天（9日）以11比3擊敗美聯榜首紐約洋基，其中明星外野手賀南德茲（Teoscar Hernández）貢獻單場雙響砲外加6分打點為致勝功臣，賽後他也透露自己的「殺手心態」以及當下心情。

二局上半，賀南德茲個人首打席、首球就打出一發416英尺的大號陽春砲，幫助道奇先馳得點取得1比0領先；八局上半滿壘的時候再轟出一支滿貫全壘打給洋基一記重拳，這一轟也幫助道奇奠定勝基，取得對戰二連勝。

被問到在得點圈有人的時候打擊時，有很享受嗎？賀南德茲直呼「我想成為一名真正優秀的球員，我希望每次上場打擊時都處於這種情況，即使我被三振或沒有把跑者送回來也沒關係，等到下次有機會時，我會試圖扳回一城並努力做得更好。」

The production is All-Star caliber, but THIS RIGHT HERE is why I love Teoscar Hernandez so much



He shows more passion than anyone on this team pic.twitter.com/tYP0Uj7VFh — Blake Harris (@BlakeHHarris) June 9, 2024

「當下感受太棒了，我的意思是，當我看到我的隊友在牛棚裡高舉雙臂時，我就知道球越過了全壘打牆，」賀南德茲說道。「我只需要享受那些時刻。這不會每天都發生，所以我會盡我所能地享受它」。

洋基道奇系列賽第三戰將在明天（10日）舉行，洋基預計將派出希爾（Luis Gil）掛帥先發，道奇則是葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。